Na parkirišču čikaškega športnega centra bodo že čez nekaj dni cepili po 6000 ljudi na dan. Foto Scott Olson/Afp

Predsednik Joe Biden svari, da krize še ni konec. Foto Jim Watson/Afp

Vsi odrasli Američani bodo lahko cepljeni do konca maja, je sporočil novi predsednik. K temu bo pomagalo tudi sodelovanje farmacevtskih podjetij Johnson&Johnson in Merck pri proizvodnji cepiva, pri katerem v nasprotju s cepivoma Pfizerja/Biontecha in Moderne zadostuje le en odmerek in ga ni treba skladiščiti pri zelo nizkih temperaturah.Nekaj je tudi zapletov. Manj resen je, da Bidna obtožujejo prilaščanja zaslug republikanskega predhodnikater njegove operacije Warp Speed za hiter razvoj cepiv , bolj zaskrbljujoč je poziv katoliške nadškofije iz New Orleansa k izogibanju domnevno »moralno kompromitiranega« cepiva družbe Johnson&Johnson zaradi »ekstenzivne uporabe« celičnih kultur, pridobljenih iz splavljenih zarodkov. Sklicujejo se na Vatikan, a so tam vsaj decembra znana cepiva razglasili za moralno sprejemljiva, saj gre le za klonirane celice, z obtožbami iz New Orleansa ne soglašajo niti ameriški katoliški strokovnjaki.Tudi pri podjetju Johnson&Johnson zagotavljajo, da v njihovem cepivu ni takšnih tkiv, ameriške politične in zdravstvene oblasti pa upajo, da spor ne bo povečal zavračanja cepiva, že zdaj najbolj razširjenega med ogroženimi temnopoltimi in drugimi manjšinami. Nekateri težave pričakujejo tudi zaradi predsednikovega poziva, naj imajo prednost učitelji. Zadrževanje otrok doma je velik problem, a so po prepričanju številnih strokovnjakov mlajši učitelji v veliko manjši nevarnosti od starejših trgovcev ali raznašalcev hrane, zato bi bilo po njihovem prepričanju bolje ostati pri starostnih mejah.V minulem tednu so v ZDA cepili po 1,8 milijona ljudi na dan, brez nedavnega rekordnega mraza bi jih najbrž še več. 77 milijonov ljudi je že prejelo prvi ali oba odmerka, v skladu s tem se hitro zmanjšuje število okuženih, hospitaliziranih in tudi smrti. Nekatere zvezne države kot Teksas in Misisipi že odpravljajo obvezno nošenje mask, nekaj drugih ukrepe olajšuje, pa čeprav predsednik Biden opozarja, da krize še ni konec.