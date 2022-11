Vmesne volitve o prihodnosti ZDA

Američani spet volijo in spet enkrat so oči vsega sveta uprte v 333 milijonsko velesilo Zahoda ter še vedno najmočnejšo gospodarsko in vojaško silo sveta. Od ZDA je še vedno odvisen mir v Evropi in svetu, z obrambo svobode in demokracije pa v veliki meri tudi blagostanje, a Američani v minulih letih sami niso enotni pri teh vprašanjih. Globoko razdeljeni drug drugega obtožujejo uničevanja gospodarstva in nedemokratičnosti, vsa ta nasprotja pa so razgaljena tudi na današnjih vmesnih volitvah.

Volivci v floridskem Kissimmeeju. Foto Gregg Newton/Afp

Zaradi velikih političnih, gospodarskih in drugih pristojnosti predsednikov ZDA običajno več pozornosti pritegnejo tekme za Belo hišo, tokratne vmesne volitve za kongres, vodstva zveznih držav in številne lokalne položaje pa so za kar 64 odstotkov Američanov pomembnejše od večine dosedanjih (raziskava Wall Street Journala). Na volilnih lističih je vseh 435 sedežev v predstavniškem domu ameriškega kongresa, tretjina - 35 sedežev – senata in 36 vodstev ameriških zveznih držav. Za vmesne volitve se je registriralo 168 milijonov Američanov.

Javnomnenjske raziskave so dajale prednost republikancem

V ZDA vlada nenapisano pravilo, da z redkimi izjemami na vmesnih volitvah med dvema predsedniška zmaguje stranka, ki nima svojega človeka v Beli hiši in tudi tokrat večina opazovalcev pričakuje prevlado republikancev v predstavniškem domu ter najverjetneje v senatu. Odmevne konservativne zmage napovedujejo tudi za guvernerje zveznih držav in druge lokalne zadeve.

Volilno jutro v ameriški prestolnici Washington. Foto Stefani Reynolds/Afp

Na številnih tekmah pa so republikanski in demokratski precej izenačeni in na prejšnjih volitvah so se javnomnenjske raziskave večkrat pošteno zmotile, zato nekateri demokrati še upajo na prevlado. Republikanci pa morajo vendarle dodati le pet sedežev v predstavniškem domu in enega v senatu poleg tistih, ki jih držijo že zdaj. Po anketi Washington Posta in ABC so njihovi volivci bolj zavzeti za tokratne volitve in se jih namerava udeležiti 80 odstotkov, demokratskih le 74 odstotkov.

Javnomnenjska agencija Democracy Institute , ki je pravilno napovedala volitve 2016 in britanski brexit, napoveduje »rdeči cunami« - po barvi ameriške republikanske stranke. Ta naj bi v predstavniškem domu pridobila najmanj 33 do 38 sedežev, zelo verjetno pa med 39 in 51 sedeži, kar bi pomenilo veliko večino v najpomembnejšem ameriškem zakonodajnem telesu. Po tej raziskavi verjetni volivci v 49 odstotkih proti 46-tim dajejo republikancem prednost tudi v senatu.

Nekateri še vedno verjamejo v zmago demokratov

Demokratski predsednik Joe Biden se bori za svojo politično ijn gospodarsko dediščino. Foto Nathan Howard/Afp

Demokratski predsednik Joe Biden je še danes izrazil mnenje, da bodo prevladali v senatu, a tudi priznal, da bo v predstavniškem domu za njegovo stranko težje. Pri kongresnih in guvernerskih volitvah pa gre marsikje ne le za stranke, ampak tudi za osebnosti, številne tekme pa so do zadnjega veljale za zelo tesne. Mnogi demokrati upajo, da bo v Pensilvaniji njihov kandidat za senat John Fetterman premagal republikanca Mehmeta Oza kljub temu, da kaže resne posledice nedavne možganske kapi, njegov nasprotnik pa je upokojeni srčni kirurg. Za senatni stolček Ohia so dajali možnosti svojemu Timu Ryanu proti republikanskemu kandidatu JD Vancu.

Republikanskega senatnega kandidata za Ohio JD Vanca je sinoči podprl prejšnji predsednik Donald Trump. Foto Drew Angerer Afp

V boju za ohranitev prevlade v zdaj izenačenem zgornjem domu ameriškega kongresa, v katerem je pri glasovanjih jeziček na demokratsko stran prevešala demokratska podpredsednica Kamala Harris, računajo tudi na svojega georgijskega senatorja in pastorja Raphaela Warnocka, potem ko je republikanskega kandidata in nekdanjo zvezdo ameriškega nogometa Herschla Walkerja nekdanje dekle obtožilo plačevanja dveh splavov. V Arizoni stavijo na Marka Kellyja proti Blaku Mastersu, ki ga hvali Trump, v New Hampshiru na Maggie Hassan proti republikancu Donu Bolducu ter v Nevadi na Catherine Cortez Masto proti Adamu Laxaltu.

Američane najbolj skrbi gospodarstvo

V odmevu politične mantre iz volitev 1992 »gre za gospodarstvo, butec«, Američane tudi danes najbolj skrbi stanje njihovega gospodarstva. Kot je tik pred vmesnimi volitvami pokazala javnomnenjska raziskava časopisa Washington Post in televizijske družbe ABC jih je 26 odstotkov pri reševanju gospodarskih težav bolj zaupajo republikancem kot demokratom. Z gospodarstvom ni zadovoljnih 70 odstotkov Američanov, več kot polovica se jih zaradi nujnosti zatiskanja pasu ozira tudi po dodatnem delu. Nizka brezposelnost je ena redkih sedanjih kazalcev, s katerimi se lahko pohvali demokratski predsednik Biden, a je morda tudi a predvsem posledica rekordnega upokojevanja zaposlenih in uvrščanja na spiske socialnih služb.

Junijske cene bencina v Kaliforniji, ki velja za eno najdražjih ameriških zveznih držav. Od tedaj so marsikje upadle, a še vedno daleč od prejšnjih nivojev. Foto Lucy Nicholson/Reuters

Pravica do umetne prekinitve nosečnosti, ki po spreobrnitvi razsodbe vrhovnega sodišča Roe proti Wadu močno razburja levi del političnega odra, je na raziskavi Washington Posta in ABC z 22 odstotki na drugem mestu zaskrbljenosti prebivalstva, sledijo inflacija, demokracija in priseljevanje. Na nekaterih drugih raziskavah javnega mnenja tako imenovana vprašanja ameriške družbene kulture še bolj stopajo ozadje. V začetku leta 2021, ko je demokratski predsednik Joe Biden nastopil v Beli hiši, je bila inflacija 1,4 odstotna, letos junija 9,1 odstotna. Oktobra se je malo zmanjšala na 8,2 odstotka, a večina državljanov krivde za draginjo ne pripisuje le pandemiji covida-19 in vojni v Ukrajini, kot prepričuje administracija, ampak tudi ukrepom vladajočih demokratov.

Globoke politične in ideološke razlike med Američani

Demokrati in republikanci imajo skoraj diametralno nasprotna stališča o številnih pomembnih vprašanjih ameriške sedanjosti. Za levico so pomembna vprašanja državljanskih in osebnih pravic, rasne pravičnosti, dostopnost zdravstvenega zavarovanja in vprašanje okolja, republikance bolj skrbijo gospodarska vprašanja in vladna potrošnja. Američani se zelo razlikujejo tudi pri vprašanju dostopnosti strelnega orožja, umetne prekinitve nosečnosti, pravice staršev v šolah. Tokrat pa je videti, da večino ne glede na politična in ideološka prepričanja skrbi draginja ter strah pred recesijo.

Več kot 60 odstotkov republikanskih volivcev verjame, da so bile predsedniške volitve 2020 ukradene njihovemu predsedniku Donaldu Trumpu, sedanje politično in ideološko nasprotovanje pa se vleče že od Trumpove zmage nad demokratsko kandidatko Hillary Clinton leta 2016 in še prej. Za mnoge demokrate je bila sporna že zmaga republikanca Georgea W. Busha nad demokratom Alom Gorom leta 2000. Bush mlajši je zdaj prijatelj demokratskih predsednikov Billa Clintona in Baracka Obama ter še posebej prve dame Michelle Obama, izobčenec vseh je Donald Trump, ki stoji v ozadju številnih tokratnih republikanskih kandidatov za kongresne in guvernerske položaje.

Nekdanji republikanski predsednik George W.Bush je zdaj prijatelj z demokratskim Billom Clintonom in drugimi prejšnjimi predsedniki. Peter Casey-USA TODAY Sports Foto Peter Casey Usa Today Sports

Predsednik Joe Biden je privržence svojega republikanskega predhodnika obtožil »polfašizna«, tretji demokrat v predstavniškem domu Jim Clyburn, ki je s temnopoltimi demokratskimi glasovi svoje Južne Karoline in vseh ZDA odločilno pripomogel k njegovi zmagi na zadnjih predsedniških volitvah, na tokratnih vmesnih vidi primerjave z vzpenjanjem nemškega nacizma v tridesetih letih dvajsetega stoletja.. Republikanci po drugi strani obtožujejo, da ameriški levičarji zaton demokracije enačijo z volilnimi porazi demokratske stranke ter s tem omalovažujejo voljo ljudstva.

Splav kot predvolilno vprašanje

Po raziskavi Statiste 51 odstotkov Američanov ne soglaša z junijsko odločitvijo vrhovnega sodišča za spreobrnitev razsodbe iz leta 1973 Roe proti Wadu, ki je Američankam na zvezni ravni zagotovila pravico do umetne prekinitve nosečnosti, kasnejše razsodbe so prepovedale tudi »neupravičeno breme«. S tem so lahko Američanke računale na splav veliko dlje v nosečnost od državljank večine držav Evropske unije, tako kot v Evropi bo razsodbi razsodba Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization pristojnosti odločanje o tem dobivajo posamezne zvezne države. Skoraj polovica ameriških prekinitev nosečnosti se že opravlja s tabletami. A so mnoge Američanke in Američani vendarle ogorčeni nad vmešavanjem oblasti v odločitve, ki jih vidijo v svoji pristojnosti in pristojnosti zdravnikov. Ocenjujejo, da bo 36 milijonov žensk izgubilo lahek dostop do prekinitve nosečnosti in v bližini meja najbolj restriktivnih držav že odpirajo nove klinike.

Zavzemanje za pravico do splava v Michiganu. Foto Brandon Bell/Afp

Demokrati, ki se odločno zavzemajo za staro ureditev, so s 300 milijoni dolarjev vprašanju pravice do splava namenili desetkrat več predvolilnih televizijskih in drugih oglasov kot pa za vprašanja inflacije, kriminala in nezakonitega priseljevanja, s katerimi so nastopali republikanci.

Predsednik Biden kot breme za svoje kandidate

Demokratski predsednik tudi na najbolj naklonjenih merjenjih le redko preseže 40 odstotkov podpore prebivalstva, pred skorajšnjim 80. rojstnim dnem pa se sramoti tudi z vse številčnejšimi besednimi spodrsljaji. Zaradi pozabe ali laži o ceni bencina v času njegove vladavine in 17 tisoč prevoženih miljah skupaj s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom so mu pri časopisu Washington Post pravkar podelili neslavni naziv »Pinocchia brez dna«, volivci pa mu vendarle najbolj očitajo tisto, kar vidijo kot uničevanje gospodarstva.

Joe Biden je v svoji predvolilni kampanji nastopal kot sredinski politik, a se je njegova stranka po porazu Hillary Clinton proti Donaldu Trumpu leta 2016 pomaknila bolj na levo. Po selitvi v Belo hišo je tudi sam prevzel številne gospodarske in druge programe vermontskega senatorja in demokratičnega socialista Bernieja Sandersa, ki je bil resen nasprotnik Clintonovi v demokratski stranki. V znamenju pomika na levo so vsi pomembnejši ukrepi sedanje administracije, med njimi še posebej ameriški rešilni načrt z marca 2021, ki je družinam podelil številne socialne pravice ne glede na delo, ter tako imenovani letošnji zakon proti inflaciji, ki se v resnici bolj ubada z obnovljivimi energetskimi viri in dostopnejšim zdravstvom.

Demokratski predsednik Joe Biden na predvolilnem zborovanju v Marylandu. Foto Nathan Howard/Afp

Prav gigantskim finančnim injekcijam v socialo po končanju karanten zaradi pandemije covida-19 številni ekonomisti pripisujejo veliko odgovornost za dramatičen poskok inflacije, drugi demokratski ukrepi naj bi položaj še poslabševali. Opazovalci verjamejo, da se je Biden poskušal v vlogi socialnega reformatorja v slogu predsednika velike depresije 20.stoletja Franklina Delana Roosevelta, in tudi številni privrženci ga slavijo kot skrbnika socialnih pravic najrevnejših Američanov in srednjega razreda. Zaradi gospodarskih težav pa mu grozi, da ga bo zgodovina primerjala z neuspešnim demokratskim predsednikom Jimmyjem Carterjem.

Kaj se bo zgodilo, če bodo republikanci prevzeli večino v kongresu

Če bodo republikanci res prevladali v predstavniškem domu in senatu ali pa vsaj v prvem, bodo vso silo svojih pristojnosti za preiskave in zaslišanja usmerili na delovanje predsednikovega sina Hunterja Bidna. Tega nasprotniki obtožujejo, da je v Ukrajini, Kitajski in drugod prodajal vpliv svojega očeta, tedaj podpredsednika v administraciji Baracka Obama, zadolženega za velik del ameriške zunanje politike. Podatki iz Hunterjevega osebnega računalnika, pozabljenega v delawarski popravljalnici, kažejo na milijonska izplačila podjetjih blizu kitajske vlade in dvomljivega ukrajinskega proizvajalca zemeljskega plina, nekdanji poslovni partner pa je izjavil, da je bil Biden »big guy« v ozadju poslov.

Prvi sin Hunter Biden s svojim sinčkom Beaujem in očetom med sestopanjem s predsedniškega letala avgusta letos.

Republikanci bodo, če bodo le lahko, preiskovali tudi več kot petdesetih nekdanjih visokih obveščevalnih osebnosti, ki so tik pred zadnjimi predsedniškimi volitvami Hunterjev prenosnik razglasili za rusko prevaro, pa tudi marsikaj drugega iz delovanja FBI. Mnogi republikanci zvezni preiskovalni urad sumijo celo sodelovanja pri spodbujanju vdora privržencev prejšnjega republikanskega predsednika Donalda Trumpa v kongres med potrjevanjem elektorske zmage demokrata Joeja Bidna l6. januarja lani. Ne preiskujejo namreč več udeležencev protestov, ki so pred kamerami pozivali k vdoru v kongres.

Vdor v kongres je bil za demokrate največji alarm

Vdor privržencev poraženega predsednika Donalda Trumpa v kongres pa vendarle velja za najhujše nasilje proti ameriškemu zakonodajnemu telesu po britanskem požigu leta 1814 in demokrati že vse leto vodijo preiskavo v predstavniškem domu, k pričanju so pozvali tudi Trumpa. Mnoge skrbi osem republikanskih senatorjev in 139 predstavnikov, ki so soglašali z vračanjem elektorskih glasov v parlamente zveznih držav zaradi domnevnih volilnih nepravilnosti, New York Times pa je opozarjal tudi na pristojne uradnike v zveznih državah, ki bodo organizirali volitve leta 2024. Elektorske glasove običajno posredujejo kongresu državni sekretarji, pa čeprav je Trump leta 2020 zahteval njihovo potrditev v zakonodajnih telesih zveznih držav, kjer imajo večino republikanci.

Privrženci prejšnjega republikanskega predsednika Donalda Trumpa med vdorom v kongres 6.januarja lani. Foto Leah Millis/Reuters

Predsednik Biden je 300 republikanskih kandidatov na tokratnih vmesnih volitvah obtožil, da ne priznavajo rezultatov zadnjih predsedniških volitev. Globine ameriških razkolov kaže dejstvo, da številni republikanci tega sploh ne zanikajo. Po besedah tesnega predsednikovega svetovalca Patra Navarra je bila z vdorom največja škoda narejena prav njihovemu načrtu za zakonito spreobrnitev volitev 2020.

(se nadaljuje)