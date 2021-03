Voda ponuja zatočišče pravi ljubezni

V nadaljevanju preberite:

»Nezmožna sem prepoznati tvojo obliko, a te čutim povsod okoli sebe. Tvoja prisotnost izpolnjuje moje oči z ljubeznijo in moje srce je zaradi nje ponižno, kajti ti si povsod.« S temi verzi se konča film The Shape of Water – Oblika vode mehiškega režiserja Guillerma del Tora. Čeprav je bil posnet pred tremi leti in pol, se o njem še vedno piše, kajti to je, kot pravi njegov ustvarjalec, »pravljica«, polna simbolov in pomenov, ki so v današnjih časih za nas izjemno pomembni.



V ponedeljek smo zaznamovali dan vode. Ko so ga 22. marca 1992 z resolucijo ZN razglasili za dan, ki bo posvečen temu naravnemu bogastvu, je bila sama ideja, ki je do tega pripeljala, tako povezujoča, kot oceani in morja med seboj povezujejo celine. Voda našega stoletja bo dobila tisto obliko, ki jo bomo ponudili z lastnim obnašanjem.