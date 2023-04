Vojaška letala za belega orla

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

»V bodočnosti med našima narodoma ne bo več nobenih meja: ne političnih ne gospodarskih in ne – kar je zelo pomembno – zgodovinskih. A da bi to dosegli, moramo najprej zmagati in stati drug drugemu ob strani,« je danes svojemu gostitelju, poljskemu predsedniku Andrzeju Dudi povedal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski na svojem prvem vnaprej napovedanem tujem obisku, od kar se je začela vojna v njegovi državi.

Od svojega gostitelja je prejel eno od najvišjih poljskih državnih nagrad, orden belega orla, in zagotovilo, da se bo na julijskem vrhu Nata Varšava zavzela za varnostna zagotovila Ukrajini. Duda je povedal, da Poljska podpira ukrajinsko članstvo v Natu, in obljubil, da bo njegova država Ukrajini predala vsa svoja lovska letala mig-29. Poljska je ena od najbolj gorečih evropskih podpornic Ukrajine in je sprejela več kot milijon beguncev iz te države.

A zahodna podpora Ukrajini je privedla tudi do poljske notranje krize. Poljski kmetje protestirajo, ker so zaradi prostega uvoza ukrajinskega žita padle cene njihovim pridelkom, kmetijski minister Henryk Kowalczyk pa je danes odstopil, ker so se v Bruslju odločili, da bodo do naslednjega leta podaljšali brezcarinski uvoz ukrajinskega žita.