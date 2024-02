Vojna v Gazi vpliva tudi na pitje kave

V nadaljevanju preberite:

Vojna v Gazi vpliva na ameriško in svetovno gospodarstvo, in to ne le zaradi napadov jemenskih hutijevcev na eno od najpomembnejših svetovnih plovnih poti v Rdečem morju. Ameriške multinacionalke, kot sta McDonald's in Starbucks, zaradi domnevne podpore Izraelu doživljajo bojkot v arabskih in muslimanskih državah. Izraelska prednost je visoka tehnologija, ki jo pomaga spodbujati poudarek na inovativnosti, tržnem gospodarstvu, demokratični politični ureditvi in zgodnjem vojaškem urjenju zaradi sovražne soseščine. Tudi to je v minulih letih pripomoglo k približevanju številnih arabskih držav, ki je bilo po prepričanju številnih analitikov eden od najpomembnejših razlogov za Hamasov brutalni napad 7. oktobra lani. Vojna v Gazi pa močno prizadeva tudi izraelsko ­gospodarstvo.