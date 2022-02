Vojna v sliki: Ljudje množično zapuščajo Kijev

Ruski predsednik Vladimir Putin je v času, ko so člani Varnostnega sveta ZN v New Yorku kritizirali njegove poteze do Ukrajine, naznanil začetek vojaške operacije v Ukrajini. Ukrajinske vojake je pozval, naj odložijo orožje, medtem pa se iz EU in sveta vrstijo odzivi na vojno. Množice ljudi so medtem začele zapuščati Kijev: na fotografijah je opaziti množice ljudi na ulicah, v metrojih, na letališču, vrste se vijejo pred bankomati in bencinskimi črpalkami.

Kolona avtomobilov v ukrajinski prestolnici pred bencinsko črpalko. FOTO: Genya Savilov/AFP

Ljudje s prtljago v metroju v Kijevu. FOTO: Daniel Leal/AFP