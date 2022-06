Vojna v Ukrajini je stresni test za zeleno preobrazbo EU

V nadaljevanju preberite:

Načrt zelene tranzicije EU je v dramatičnem času energetske draginje, vojne v Ukrajini in sprejemanja sankcij proti Rusiji, veliki dobaviteljici energije, na preizkušnji. Kako daljnosežni so ukrepi, kaže predlog, da od leta 2035 na trgu EU ne bi več smelo biti avtomobilov z motorji z notranjim zgorevanjem.Trd oreh bo reforma trgovanja s kuponi za izpuste. Doslej je sistem veljal za industrijo, proizvajalce energije in letalstvo.Razširili naj bi ga na promet in stavbe. Izvršni podpredsednik EU za zeleni prehod Frans Timmermans je pozval poslance, naj pri ambicijah ne popustijo, saj da že doživljamo podnebno krizo. »Vojna je samo pospešila pomen čimprejšnje tranzicije,« je povedal.