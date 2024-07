Vojni zločin, tisk in vojaško sodišče

Umrl je William Calley. Pravzaprav je umrl že aprila, a je novica o njegovi smrti do javnosti potovala tri mesece. V zgodovino je zapisan kot tisti poročnik ameriške vojske, ki je leta 1968 v vasi My Lai vodil pokol vietnamskih civilistov. Ameriške sile so po konservativni oceni brutalno pobile 347 Vietnamcev. Po vietnamskih ocenah je bilo žrtev več kot 500.

Prva poročila o dogodku so pripovedovala, da so ameriške sile v vojaškem spopadu ubile 128 komunistov. Vendar so ameriški preiskovalci zaznali, da v vasi My Lai ni šlo za junaški spopad med silami svobodnega sveta in komunisti. Informacija o obtožbi Williama Calleyja je prišla do mladega preiskovalnega novinarja Seymourja Hersha. Hersh je prekrižaril ZDA in govoril s številnimi pričami pokola. Tudi s Calleyjem je opravil več intervjujev. Novembra 1969, leto in pol po pokolu, je bilo dogajanje v vasi My Lai v številnih ameriških časnikih razkrito v vsej apokaliptični grozi. Hersh je za razkritje dobil svojega prvega pulitzerja.

William Calley je bil na vojaškem sodišču spoznan za krivega 22 umorov civilistov in obsojen na dosmrtni zapor. Za vojne zločine mu niso sodili. Le tri dni po obsodbi je interveniral ameriški predsednik Richard Nixon; Calley je bil iz zapora premeščen v hišni zapor. Po pritožbah so Calleyju kazen nekajkrat zmanjšali, zaprt je bil vsega štiri leta.

Po prihodu na prostost je živel v kraju Columbus v Georgii in je delal v draguljarni, katere lastnik je bil njegov tast. Pokol v vasi My Lai ga je preganjal do smrti. Leta 2009 je v enem redkih javnih nastopov dejal: »Ne mine dan, ko ne bi čutil obžalovanja zaradi tistega, kar se je zgodilo v My Laiu.« Obžaloval je trpljenje ubitih Vietnamcev, trpljenje družin pobitih in trpljenje vpletenih ameriških vojakov.