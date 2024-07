Vojni zločini so postali civilizacijski standard

V nadaljevanju preberite:

V torek dopoldne – na dan polfinalne tekme evropskega nogometnega prvenstva med Španijo in Francijo in polfinala ameriškega pokala med Argentino in Kanado – so palestinski otroci na dvorišču šole Abasan na jugu Gaze igrali nogomet. Po devetih mesecih nepopisne groze so bili razposajeni in razigrani. Za trenutek, le blag trenutek, so bili svobodni.

Potem je na šolo, kamor se je zateklo več tisoč nasilno razseljenih ljudi, večinoma otrok, največjih žrtev strahotne vojne, padla izraelska raketa. Silovito je počilo. Tla so se zatresla. Igra je bila prekinjena. Začela se je tekma za življenje.