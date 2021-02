Vojska v Burmi stopnjuje pritisk na protestnike in opozicijo

Aung San Su Či. FOTO: Adnan Abidi/Reuters

FOTO: Reuters

Protestnik proti vojaškim skupinam z napisom 'Burma' na čelu. FOTO: Mladen Antonov/AFP

Vojska, ki je v začetku meseca v Burmi z udarom prevzela oblast, stopnjuje pritisk na opozicijo in protestnike, ki se še naprej zbirajo. Danes je na ulice poslala dodatne enote in celo oklepna vozila ter za več ur onemogočila dostop do spleta.O dodatnih vojaških enotah in oklepnih vozilih danes poročajo iz več delov države, vključno s ključnimi lokacijami v največjem mestu Rangun. Od ene do devete ure zjutraj je bil tudi onemogočen dostop do spleta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Vojska na ta način stopnjuje prizadevanja za zajezitev upora proti njenemu prevzemu oblasti pred dvema tednoma, ko so prijeli tako voditeljicokot še več sto drugih ljudi, vključno s člani njene demokratično izvoljene vlade. Ukrepanje so utemeljevali z domnevnimi nepravilnostmi na volitvah lanskega novembra.Protesti proti udaru se namreč krepijo in so v nedeljo potekali že deveti dan zapored. Vojaki so pri tem v severnem mestu Myitkyina proti zbranim uporabili solzivec in nanje celo streljali, naj pa ne bi bilo jasno, ali so uporabili gumijaste ali prave naboje. Glede na poročanje lokalnih medijev, ki jih povzema AFP, je bilo menda prijetih tudi najmanj pet novinarjev.Veleposlaniki ZDA, Velike Britanije in EU so v skupni izjavi pozvali varnostne sile, naj ne škodujejo civilistom. Ameriško veleposlaništvo je svojim državljanom svetovalo, naj ostanejo na varnem in ne kršijo nočne prepovedi gibanja, ki jo je uvedel režim.Posebni poročevalec ZN za Burmoje vojsko obtožil, da je razglasila vojno proti ljudem, in posvaril generale, da bodo odgovarjali za svoja dejanja, poroča britanski BBC.Protesti se v državi nadaljujejo tudi danes. O več sto zbranih ljudeh, zlasti študentov poročajo iz Ranguna. Podobno število naj bi se jih glede na prenos na facebooku zbralo tudi v mestu Davej na jugu države. Nekateri so nosili transparente z napisi »Ubijajo podnevi. Kradejo ponoči. Lažejo na televiziji«.