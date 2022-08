Vojskujoči se strani sta se znašli v pat položaju

V nadaljevanju preberite:

Jutri, ko bo potekal že 176. dan ruske »posebne operacije«, bosta Ukrajino obiskala generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres in turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan, ki sta zaslužna za to, da so iz ukrajinskih črnomorskih pristanišč spet začeli izvažati žito. Erdoğan je napovedal, da bodo na tristranskem srečanju z njegovim ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim spregovorili tudi o tem, kako na diplomatski način končati vojno med Rusijo in Ukrajino.