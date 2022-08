Volilni spopad v senci starega prebrisanca

V nadaljevanju preberite:

Štiriindvajset ur po zaprtju volišč v Keniji še ni bilo jasno, kdo bo prihodnjih pet let vodil državo. Po dobri polovici preštetih glasov sta bila glavna predsedniška kandidata – dosedanji podpredsednik 55-letni William Ruto in večni poraženec predsedniških volitev (tokrat je kandidiral že petič) Raila Odinga – bolj ali manj izenačena. Uradni rezultati bodo sicer znani najkasneje 16. avgusta.

Kljub temu, da je dobrih 22 milijonov registriranih volivcev v torek glasovalo tudi na parlamentarnih in lokalnih volitvah, so največ prahu, kot vedno, dvignile predsedniške volitve. Te so v zadnjih 15 letih močno zaznamovale (ne le) politično dogajanje v Keniji – leta 2007 je bilo po objavi rezultatov v spopadih med različnimi etničnimi skupinami ubitih 1200 ljudi, leta 2017 pa je kenijska volilna komisija razveljavila volilne rezultate. Predsedniške volitve so ponovili – to je pomenilo, da je na oblasti še naslednjih pet let ostal Uhuru Kenyatta.