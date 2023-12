Volitve v Srbiji: predaleč od EU in preblizu Rusiji

V nadaljevanju preberite:

V Srbiji bodo jutri na predčasnih volitvah volili nove poslance v državni parlament, mestno oblast v Beogradu in še 65 mestih ter poslance pokrajinske skupščine v Vojvodini. V najbolj proruski državi med kandidatkami za članstvo v Evropski uniji kandidira tudi Ruska stranka, ki se oglašuje s podobo ruskega predsednika Vladimirja Putina in z geslom Srbija, obrnjena k vzhodu! Ta povsem obrobna stranka nima nobenih možnosti za uspeh. Predvsem zato, ker ni edina proruska stranka in še zdaleč ne najbolj goreča v svoji rusofiliji.

»Prisiljeni smo igrati neenakopravno tekmo v neregularnih pogojih,« je položaj srbske opozicije opisal upokojeni košarkarski zvezdnik Dejan Bodiroga. Ko je v četrtek zvečer, tik pred začetkom volilnega molka v Srbiji, pred več tisoč podporniki opozicije na oder na trgu Nikole Pašića stopil Bodiroga, se je iz množice slišalo skandiranje Mi imamo svojega boga, ime mu je Bodiroga. Upokojeni športnik, ki kot vernik prisega na enega boga in ne mara tega gesla, jih je hitro utišal z govorom o tem, da je srbska družba ostala brez vrednot in da si želi drugačne, bolj varne in bolj spodobne države za svoje otroke. »Če ne želite mahati letalom, ki odvažajo vaše otroke, in vagonom vašega ukradenega denarja, če ne želite čakati, da nedolžni odslužite kazen za divjanje v tej opustošeni, osiromašeni in prežalostni državi, pojdite volit, ker niso vsi isti in tudi vaš glas šteje,« je podpornike opozicije z istega odra nagovoril priljubljeni srbski igralec Nikola Kojo.