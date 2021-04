Vprašljiva varnost olimpijskih iger

V nadaljevanju preberite:

Ko je Severna Koreja v torek sporočila, da njeni športniki ne bodo sodelovali na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu, je veliko ljudi najprej pomislilo na uporniškega voditelja Kim Džong Una. Odkar so njeni športniki prvič sodelovali na olimpijskih igrah v Münchnu, se ta država samo dvakrat ni udeležila te športne prireditve: leta 1984, ko se je pridružila sovjetskemu bojkotu iger v Los Angelesu, in leta 1988, ko je igre gostil Seul. Tokrat je Severna Koreja pojasnila umik s strahom za zdravje svojih športnikov, politični komentatorji pa so – kot običajno – poskusili ugotoviti, kaj se skriva za to odločitvijo. Je to sporočilo Južni Koreji in njenemu predsedniku Mun Dže Inu, da ne bo nič z nadaljevanjem sprave?