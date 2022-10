Vrata Nata so za Ukrajino še zaprta

V nadaljevanju preberite:

Četudi Ukrajina od držav Nata prejema veliko pomoči v orožju in drugo podporo, je njeno članstvo v Severnoatlantskem zavezništvu le hipotetični scenarij. Tudi odziv na odločitev predsednika Volodimirja Zelenskega, da zaprosijo za članstvo, je med zaveznicami kvečjemu medel.

Ko so generalnega sekretarja Nata Jensa Stoltenberga povprašali o ukrajinski prošnji, je odgovoril le s splošno navedbo, da ima vsaka demokratična država v Evropi pravico zaprositi za članstvo. Politika odprtih vrat je uradna drža zavezništva. Tudi na zadnjem vrhu Nata v Madridu so voditelji potrdili pravico Ukrajine, da si sama izbere svojo pot in se odloča za varnostne aranžmaje. A o sprejemu mora s soglasjem odločiti 30 Natovih držav.