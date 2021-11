Vrenje v ozadju državnega udara

V nadaljevanju preberite:

Osem dni po vojaškem državnem udaru, s katerim so sudanski generali, vsi po vrsti vojni zločinci, onemogočili prehod oblasti v roke civilnega dela prehodnega sveta, protestniki v Kartumu in nekaterih drugih sudanskih mestih vztrajajo na ulicah. Tam so tudi pripadniki sudanske vojske in njej priključene paravojaške enote na čelu z »Enotami za hitro posredovanje«, ki jih vodi zloglasni zločinec in eden od glavnih izvajalcev genocida v Darfurju Mohamed Hamdan Dagalo, bolje znan kot Hemeti.