Vrh v Washingtonu bo potrdil enotnost EU in ZDA v vse nevarnejšem svetu

Voditelji Evropske unije in ZDA bodo med vrhom v Washingtonu po pričakovanjih potrdili veliko mero enotnosti pri odzivanju na vse bolj zaostrene varnostne razmere v svetu. Ameriški predsednik Joe Biden, predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik evropskega sveta Charles Michel odločno zagovarjajo nadaljnjo podporo tako Ukrajini kot Izraelu, ob čimer poudarjajo, da med njunima sovražnikoma Rusijo in Hamasom ni bistvenih razlik.

Ameriški gostitelj in predsednica evropske komisije sta že na predvečer vrha v ločenih nastopih dala vedeti, da Zahod nima druge izbire, kakor da se zoperstavi grožnji, ki jo predstavlja potencialno širjenje obstoječih vojn in konfliktov. »Naše demokracije so pod trajnim in sistematičnim napadom tistih, ki sovražijo svobodo, ker ta ogroža njihovo oblast,« je Ursula von der Leyen dejala med govorom na Hudsonovem inštitutu v Washingtonu.

Malo pred njo se je iz Ovalne pisarne oglasil tudi Biden in ameriško javnost s podobnimi iztočnicami pozval, naj se vzdrži izolacionističnim težnjam, ki se kot ogenj širijo zlasti na ameriški desnici, ter vztraja pri vlogi, ki jo ZDA igrajo pri vzdrževanju mednarodne stabilnosti in miru.

»Hamas in Putin predstavljata različni grožnji, vendar imata nekaj skupnega: oba želita popolnoma uničiti sosednjo demokracijo,« je vztrajal demokratski predsednik. Njegova administracija je dan zatem kongresu v odobritev poslala predlog novega paketa pomoči za Ukrajino in Izrael, vreden več kot sto milijard dolarjev.

Nerešena trgovinska vprašanja

Voditelj ZDA in EU so se v istem formatu nazadnje sestali junija 2021, ko je vrh EU–ZDA gostil Bruselj. Zaostrovanje razmer na Bližnjem vzhodu in vojna v Ukrajini bodo na tokratnem vrhu po pričakovanjih zasenčili vsa druga odprta vprašanja, vključno z odpravljanjem izzivov v čezatlantskih gospodarskih odnosih, ki se vlečejo še iz časov mandata Donalda Trumpa.

Konec tega meseca se izteče rok za sklenitev dokončnega dogovora o odpravi ameriških carin na uvoz jekla in aluminija iz EU. Bidnova administracija je pred dvema letoma ukinila carine, ki jih je uvedel njegov predhodnik, a te bi se lahko vrnile, če pogajalcem ne bo uspelo zgladiti obstoječih razlik med Washingtonom in Brusljem.