Vse več hladu v odnosih s Kitajsko

Čeprav so pričakovanja od današnjega vrha Evropske unije in Kitajske majhna, ga v Bruslju razumejo kot priložnost, da v Pekingu jasno predstavijo svoja sporočila. Najbolj kočljivi vprašanji sta trgovina in kitajski odnos do ruskega napada na Ukrajino. Bruselj v trgovinskih odnosih vidi velika neravnotežja v škodo EU.

Nova doktrina EU do Kitajske je zmanjševanje tveganj (derisking). Druga, nezaželena pot bi bila ločevanje (decoupling), kot ga izvaja z Rusijo. Tveganja bi zmanjšali, če bi se rešili odvisnosti od Kitajske na posameznih področjih, predvsem pri uvozu redkih surovin in pri dobavnih poteh.