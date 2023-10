Vsak Putinov prihod v Peking vznemiri ZDA in Evropo

V nadaljevanju preberite:

Peking bo v prihodnjih dneh svetovna prestolnica absurda. Sredi dveh krvavih spopadov, ki pretresata stebre svetovne ureditve, bo kitajski predsednik Xi Jinping gostil forum, posvečen deseti obletnici njegove pobude pasu in poti, ki je bila zamišljena kot most globalnega povezovanja.

Sredi geopolitičnega »balansiranja«, s katerim se želi azijska sila ograditi od vsakršnega nasilja, bo »posebni gost« foruma, na katerem se bodo zbrali predstavniki 130 držav, ­Vladimir Putin.

Za ruskega predsednika je to prvi obisk v sosednji državi, odkar je mednarodno kazensko sodišče ICC zaradi vojnih zločinov v Ukrajini za njim razpisalo tiralico. Xi Jinping njegov prihod v Peking doživlja kot nekakšen zmagoviti ples. To je sporočilo Zahodu, da ima Kitajska politične, etične in strateške parametre in da se ji ni treba prilagajati zahtevam drugih. Tudi če so to ZDA. Ali prav takrat, ko zahteve postavljajo ZDA.

Putinov prihod je točka za Xi Jin­pinga, ki ohranja podobo avtokrata svetovnega formata, velikega igralca geostrateškega šaha in po­osebljenje ideje o vzponu Azije kot gravitacijske točke nove globalizacije, urejene na podlagi kitajskega razumevanja sveta.