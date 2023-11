Tisoč razlogov za ljubezen

V nadaljevanju preberite:

»Obstaja tisoč razlogov, zaradi katerih bi morali izboljšati odnose med Kitajsko in ZDA, in niti eden, zaradi katerega bi jih bilo treba izničiti.« Kitajski predsednik Xi Jinping je te besede izrekel pred mesecem dni med srečanjem z ameriškimi senatorji, to isto sporočilo pa se je skrivalo tudi za njegovim polovičnim nasmehom, ko se je v kalifornijski rezidenci Filoli pogovarjal z Joejem Bidnom.