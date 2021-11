Vse več pozivov za nadzor na meji s Slovenijo

Za vzpostavitev pregledovanja covidnih potrdil na slovensko-italijanski meji sta se prejšnji teden zavzela predsednik Furlanije - Julijske krajine Massimiliano Fedriga in goriški župan Rodolfo Ziberna. Strožji nadzor tako na meji z našo državo kot tudi z Avstrijo je te dni predlagalo še italijansko zdravniško združenje. Medtem pa predstavnike italijanskih obmejnih bencinskih servisov zaradi podražitev surovin skrbi morebitni naval na cenejše gorivo v Sloveniji.

Če so preteklo soboto v Furlaniji - Julijski krajini (ki je po številu prebivalstva sicer skoraj dvakrat manjša od naše države) potrdili 660 okužb in štiri smrti s covidom-19, smo imeli v Sloveniji 3232 okužb in 22 umrlih bolnikov s covidom-19, navaja včerajšnji Primorski dnevnik. V vsej Italiji pa je tega dne umrlo 11.555 okužb in 49 smrti zaradi pandemije. Pozivi sosednjih politikov in stroke k strožjemu mejnemu nadzoru se zato kar vrstijo. Massimiliano Fedriga kot predstavnik italijanskih dežel predlaga tudi uvedbo »super green pass« – potrdila za vse tiste Italijane, ki so cepljeni. S tem bi bili ti izvzeti iz pričakovanih prihodnjih omejitev družbenega življenja zaradi poslabšanja zdravstvene slike v državi.

V Slovenijo zaradi cenejšega goriva

Po drugi strani pa je po poročanju tržaškega dnevnika Il Piccolo pričakovati, da bodo italijanski vozniki zaradi podražitev goriva še bolj množično obiskovali slovenske obmejne bencinske servise, kjer so cene večinoma nižje. Podražitve bi namreč utegnile izničiti prizadevanja italijanske deželne oblasti za zagotavljanje siceršnjih popustov na pogonska goriva na obmejnem območju. S temi ukrepi namreč poskušajo preprečiti, da bi se – predvsem Tržačani in Goričani – v večjem številu oskrbovali s pogonskimi gorivi v naši državi. Tako v Furlaniji - Julijski krajini velja zakon, po katerem upravljavci bencinskih servisov deželnim prebivalcem lahko zaračunavajo znižano ceno goriv, dežela pa jim razliko nato povrne.

Na negativni učinek podražitev goriva opozarja predvsem Bruno Bearzi iz italijanskega združenja bencinskih servisov Figisc Confcommercio, ki predlaga različne ukrepe davčnih olajšav in popustov. Po podatkih združenja, ki jih navaja Il Piccolo, je cena samopostrežnega bencina v Italiji 1,752 evra za liter, skladno s sistemom olajšav za prebivalce Furlanije - Julijske krajine pa je znižana na 1,684 evra za liter. Kljub temu se je tudi zanje gorivo od začetka leta podražilo za 20 odstotkov. Hkrati na bencinskem servisu na Škofijah, ki je tik ob meji, stane liter bencina 1,379 evra za liter. Bearzi pričakuje, da bi poslabšanje epidemioloških razmer v Sloveniji trend kupovanja goriva čez mejo vendarle nekoliko ustavilo. Deželna oblast že pripravlja nov zakon o olajšavah pri nakupu pogonskih goriv na obmejnem območju.

OMV: Navala ne opažamo

»Zvišanje cen naftnih derivatov, subvencionirani nakupi goriva v Furlaniji - Julijski krajini ter epidemija covida-19 nas v očeh italijanskih kupcev ne prikazujejo več tako privlačne. Lani smo imeli na obmejnih servisih zelo velik upad prometa, letos se je nekoliko izboljšalo, vendar še zdaleč ni primerljivo z letom pred izbruhom epidemije,« so pojasnili v koprski naftni družbi OMV.