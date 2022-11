Vse več prekariata in strahu pred njim

V nadaljevanju preberite:

Prihajajoča zima ne bo grozljiva le za številne Ukrajince, pahnjene v nesmiselno vojno, ampak bodo prezebali tudi mnogi nesrečniki v bogati in mirni Franciji. V nevladni organizaciji Utopia 56 te dni znova opozarjajo na tragično situacijo številnih, ki so se od kdo ve kod v »boljše življenje« zatekli v Pariz, tam pa ne najdejo strehe nad glavo. Pred dnevi so na družabnih omrežjih objavili posnetek izpred pariške mestne hiše, kjer si je nemalo žensk z majhnimi otroki (znova) postlalo kar po šotorih; med njimi so bili tudi dojenčki.