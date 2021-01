Vstop v novo leto brez silvestrovanj na prostem, ponekod ognjemeti

V New Yorku, kjer se običajno zberejo velike množice ljudi, se je novoletna krogla tokrat spustila na skoraj prazen Times Square. FOTO: Pool Reuters

Nekaj ljudi se je zbrao na prostem v Mosulu. FOTO: Kawa Omar/Reuters

Večina sveta je že vstopila v leto 2021. Zaradi pandemije covida-19 so novo leto skoraj povsod pričakali zadržano in brez javnh praznovanj, ponekod pa so vseeno pripravili tradicionalne ognjemete, a brez običajnih velikih množic.Kot prvi so v četrtek Ob 11. uri po srednjeevropskem času v novo leto najprej vstopili na Samoi in na tihomorskem otočju Kiribati, uro pozneje so prihod leta 2021 pozdravili na Novi Zelandiji, ob 14. uri pa v velikem delu Avstralije. V novo leto je nato vstopila že večina sveta, tudi že celotna Evropa in ZDA, vključno z New Yorkom. V Evropi tako kot večinoma drugod po svetu zaradi novega koronavirusa ni bilo tradicionalnih javnih silvestrovanj.Marsikje, med drugim v Nemčiji, je javno življenje zaustavljeno. V Franciji se je v četrtek ob 20. uri začela policijska ura, spoštovanje tega in preostalih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa pa je nadzorovalo 100.000 policistov in žandarjev. Tudi ulice Londona, kjer zaradi novega, izredno nalezljivega seva novega koronavirusa veljajo še posebej strogi omejitveni ukrepi, so bile po poročanju tujih tiskovnih agencij ob prehodu v novo leto prazne.Tudi drugod po svetu javnih praznovanj večinoma ni bilo, ponekod pa so vseeno pripravili tradicionalne ognjemete - na primer v Sydneyju, kjer pa je zaradi pandemije potekal brez množice gledalcev. Je pa množica ljudi ob ognjemetu in koncertu novo leto pričakala na glavnem trgu severnokorejske prestolnice Pjongjang.Za Evropo so v novo leto vstopili v delih Južne Amerike, najprej v delih Argentine, Urugvaju, Paragvaju ter večini Brazilije in Čila. V brazilskem Riu de Janeiru, kjer običajno potekajo množična silvestrovanja, so bili ognjemeti in koncerti tokrat prepovedani, med 20. uro in 3. uro po krajevnem času pa so veljale še strožje omejitve kot sicer med pandemijo. Med drugim ni deloval javni promet, prepovedan je bil dostop do plaž, prepovedane so tudi zasebne zabave.V ZDA je leto 2021 najprej, danes ob 6. uri po srednjeevropskem času, pričakala vzhodna obala. V New Yorku, kjer se običajno zberejo velike množice ljudi, se je novoletna krogla tokrat spustila na skoraj prazen Times Square. Pričakala jo je le peščica izbranih predstavnikov zdravstvenih delavcev kot simbol lanskega boja celotnega sveta proti koronavirusu.Ob 7. uri po srednjeevropskem času se je novo leto začelo tudi v večjem delu Srednje Amerike. Zadnja bosta v leto 2021 ob 13. uri po srednjeevropskem času vstopila nenaseljena tihomorska Bakerjev otok in Howlandov otok.