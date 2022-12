William in Kate v Bostonu, za njunimi petami Harry in Meghan

Boston, ki je sinoči sprejel britanskega prestolonaslednika princa Williama in njegovo princeso Catherine, ima za ameriško-britanske odnose veliko pomenov. Pokojna kraljica Elizabeta II. in princ Filip sta bostonsko mestno hišo obiskala leta 1976, leta 1773 pa so seveda ameriški domoljubi z metanjem čaja v zaliv izvedli »bostonsko čajanko«, ki se je končala z ameriško neodvisnostjo. Zadnje v državah, ki se imata za najtesnejši zaveznici, ni razlog za praznovanje, visoka predstavnika britanske monarhije pa sta morda upala, da je severovzhodni Massachusetts dovolj daleč od jugozahodne Kalifornije, kjer domuje Williamov brat Harry. Zaman: Harryjeva soproga Meghan že ves teden vzbuja pozornost z nastopi o povečanju vpliva žensk.

Francoski predsednik Emmanuel Macron in ameriški predsednik Joe Biden na poti v washingtonsko restavracijo. Foto Ludovic Marin/Afp

Meghan Markle menda piše tudi knjigo o rasizmu v britanski monarhiji, kar bi bil še en udarec odpadniškega para kralju Karlu in princu Williamu v zelo občutljivem trenutku. Tik pred odhodom Williama in Kate na ameriško turnejo je nekdanja kraljičina dvorna dama in Williamova botrica Susan Hussey temnopolto Britanko vsiljivo spraševala o njeni domnevni afriški domovini. Hči temnopolte matere in belega očeta Meghan Markle je v intervjuju z Oprah Winfrey znamenito poročala o visokem članu kraljevske družine, ki naj bi med njeno nosečnostjo ugibal o barvi kože njenega sina, ter s tem v Londonu povzročila pravi vihar. Domnevni rasizem naj bi bil tudi eden od razlogov, zakaj sta se s Harryjem umaknila od kraljevskih dolžnosti.

Meghan Markle in princ Harry. Foto Reuters

Kritiki Harryju in Meghan očitajo umik zato, ker je vojvoda susseški le rezervni kandidat za kraljevski vrh, vojvodinja pa se je sprla tudi z večino članov svoje izvorne družine. Prvi obisk novoimenovanih princa in princese valižanskih v tujini po septembrski smrti kraljice Elizabete II. ter prvi v ZDA po ogledu New Yorka leta 2014 bo morda manj problematičen v prihodnjih dneh. Če bo imel čas, saj te dni gosti francoskega predsednika Emanuela Macrona in njegovo ženo Brigitte, se bo z njima srečal ameriški predsednik Joe Biden, William pa bo na prireditvi, na kateri bodo nastopale pevke Billie Eilish, Ellie Goulding in Annie Lennox, podelil priznanje Earthshot za inovativne rešitve podnebnih sprememb.

Pevka Billie Eilish z Jessejem Rutherfordom. Foto David Swanson/Reuters

Princ William bo v ZDA razpravljal tudi vplivu rasizma, revščine in kriminala na življenja mladih, Catherine se bo na Harvardu pogovarjala o zgodnjem razvoju otrok. Vsaj za zdaj pa ni predvideno srečanje s Harryjem in Meghan, pa čeprav bosta prihodnji teden v New Yorku prejela priznanje družine Kennedy. V Kensingtonski palači nedvomno upajo, da v državi gibanja Življenja temnopoltih so pomembna in »prebujenih« osvobajanj ne bo niti incidentov proti britanski kroni, ki so zaznamovali že potovanje Williama in Kate po nekdanjih karibskih kolonijah.