Z mavrico na areni Allianz ne bo nič

Predlog münchenskega župan Dieterja Reiterja , da bi areno Allianz na sredini nogometni tekmi med Nemčijo in Madžarsko obarvali v mavrične barve, ni dobila zelene luči Evropske nogometne zveze Uefe. Sporočilo bi bilo za Uefo politično, so sporočili in Reiterja zavrnili. Odločitev Uefe je v Nemčiji naletela na velik upor, župan Reiter pa je odločitev označil za sramotno.