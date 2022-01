Za večino okuženih ob določenih pogojih krajše izolacije

7.15 V Washingtonu protest več tisoč nasprotnikov cepljenja proti covidu-19

V ameriški prestolnici Washington se je v nedeljo zbralo nekaj tisoč nasprotnikov cepljenja proti covidu-19, ki so med drugim s transparenti izražali nasprotovanje predsedniku ZDA Joeju Bidnu in pozivali k »svobodi«. Policija o incidentih ni poročala.

Organizatorji so napovedovali 20.000 ljudi, policija pa je kasneje sporočila, da se jih je zbralo nekaj tisoč. Nagovorili so jih nekateri znani nasprotniki ukrepov za omejitev širjenja novega koronavirusa, med drugim tudi Robert Kennedy mlajši. Veliko jih je nosilo transparente in simbole v podporo bivšemu predsedniku Donaldu Trumpu.

Obenem so z napisi izražali nasprotovanje sedanjemu predsedniku ZDA Joeju Bidnu, njegovemu zdravstvenemu svetovalcu Anthonyju Fauciju in drugim. Le redki udeleženci so nosili maske in bili zaradi tega deležni kritik in žaljivk drugih prisotnih. Med udeleženci so bili tudi pripadniki skrajno desne skupine Ponosni fantje, nekateri pa so cepljenja primerjali s komunizmom in nacizmom, cepiva pa z orožjem za množično uničenje.

FOTO: Alex Wong/AFP

7. 12 Izolacije za večino okuženih s koronavirusom ob določenih pogojih skrajšane na sedem dni

Trajanje izolacij po koronavirusni okužbi se z današnjim dnem za večino okuženih krajša iz deset na sedem dni. Posamezniki 24 ur pred zaključkom izolacije ne smejo imeti vročine in drugih zdravstvenih težav, sedmi dan pa morajo opraviti hitri test na novi koronavirus. Sprememba velja tudi za osebe, ki so že v izolaciji.

Skrajševanje časa izolacije velja le za osebe, ki ne sodijo v skupino imunsko kompromitiranih bolnikov, in osebe, ki nimajo težjega poteka bolezni, kar bi zahtevalo zdravljenje, je v petek pojasnil infektolog Janez Tomažič. Za skrajševanje izolacije morata biti izpolnjena dva pogoja. Prvi je, da je oseba 24 ur pred zaključkom izolacije brez vročine, ne da bi vzela tablete, in brez drugih pomembnih težav, sicer se trajanje izolacije podaljša. Drugi pogoj je, da je oseba sedmi dan negativna na hitrem antigenskem testu. Samotest ne zadostuje.

Če je test pozitiven, se oseba vrne v izolacijo in ponovi testiranje naslednji dan vse do desetega dne, ko se izolacija po prejšnjih smernicah zaključi brez opravljenega testa. Ob izpolnjevanju navedenih pogojev lahko oseba po sedmih dneh prekine izolacijo. Nato pa se mora še tri dni čim bolj izogibati stikom z ljudmi in pravilno uporabljati kirurško masko ali masko tipa FFP2.

Začetek izolacije je pri osebah, ki so brez simptomov, od dneva pozitivnega PCR-testa. Pri osebah s simptomi in potrjeno okužbo s testom PCR pa se upošteva prvi dan simptomov. V skladu s pravili evropskega covidnega potrdila je izdaja QR-kode za prebolevnike možna z enajstim dnem po pozitivnem PCR testu, zato osebe med osmim in desetim dnevom ne bodo imele veljavne QR-kode.