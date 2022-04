Začetek odločilnega konca spopada

V nadaljevanju preberite:

Razvnel se je dolgo napovedovan odločilni spopad za »osvoboditev« Donbasa. O novi ruski ofenzivi na vzhodu države je v noči na torek sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Danes je začetek naslednje faze »posebne operacije« potrdil tudi ruski zunanji minister Sergej Lavrov, ki je zagotovil, da »na tej stopnji« Rusija ne razmišlja o uporabi jedrskega orožja.

Ena od redkih dobrih novic s fronte je bila danes ta, da sta vojskujoči se strani že petič izmenjali vojne ujetnike od začetka vojne 24. februarja. Pogajanja so zastala, so priznali na obeh straneh. V Moskvi so obtožili Kijev, da zavlačuje pogajanja in spreminja stališča, v Kijevu so danes izjavili, da je v času, ko Moskva stavi na vojaško rešitev, težko obnoviti neposredna pogajanja