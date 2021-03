Začetki pogovorov med Kitajsko in ZDA v znamenju nesoglasij

Svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan (desno). FOTO: Reuters

Kitajska delegacija na pogovorih s predstavniki ZDA na Aljaski. FOTO: Frederic J. Brown/AFP

Prvo srečanje novega zunanjega ministra ZDAz vodilnima diplomatskima predstavnikoma Kitajske v mestu Anchorage na Aljaski je minilo v znamenju medsebojnih očitkov. Poleg Blinkna na pogovorih na Aljaski sodelujejo še kitajski državni svetnik, kitajski zunanji ministerin svetovalec ameriškega predsednika za nacionalno varnostSrečanje naj bi postavilo temelje za nove odnose med Washingtonom in Pekingom. »Odnosi med ZDA in Kitajsko bodo po potrebi konkurenčni, po možnosti kooperativni in po potrebi sovražni,« je včeraj po lokalnem času opozoril Blinken. Pri tem je še komentiral, da kitajska dejanja ogrožajo globalno stabilnost, poroča nemška tiskovna agencija DPA.Kitajska je odgovorila z obtoževanjem in sporočila, da odločno prepoveduje vmešavanje v svoje notranje zadeve. »Za naši dve državi je pomembno, da naše zadeve dobro vodimo, namesto da krivdo valimo na nekoga drugega na svetu,« je glede na prevod izjave dejal Yang. Dodal je, da je glede človekovih pravic obstajajo številne težave v ZDA in pri tem omenil lanskoletne proteste gibanja Življenja temnopoltih so pomembna proti rasizmu in policijskemu nasilju. »Kitajska odločno nasprotuje vmešavanju ZDA v kitajske notranje zadeve,« je še dejal Yang po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. Pri tem je posvaril, da bo Peking odgovoril z odločnim ukrepanjem.Blinken je na drugi strani dejal, da so ZDA zaskrbljene zaradi razmer na področju človekovih pravic v Hongkongu in v avtonomni pokrajini Xinjiang, kjer živijo muslimanska manjšina Ujguri. Kitajski je tudi pripisal odgovornost za kibernetske napade in izsiljevanja ameriških zaveznikov z gospodarskim pritiskom. Kritiziral je tudi odnos Pekinga do Tajvana. »Vsako od teh dejanj ogroža na pravilih temelječ okvir, ki ohranja globalno stabilnost. Zato to niso samo notranje zadeve,« je dejal Blinken. »Alternativa ureditvi, ki temelji na pravilih, je svet, v katerem zmaga moč in vse dobi zmagovalec. To bi bil veliko nasilnejši in nestabilnejši svet,« je opozoril.Po uvodih besedah so predstavniki Kitajske in ZDA do večera pogovore nadaljevali za zaprtimi vrati. Pogovori naj bi se danes nadaljevali. Po koncu prvega dne je kitajska tiskovna agencija Xinhua, sklicujoč se na vire v kitajski delegaciji, poročala, da je Kitajska dobila povabilo k strateškemu dialogu, a hkrati navedla, da je v uvodnih pogovorih ameriška stran »neprimerno napadla Kitajsko« ter »izzvala spor«, kar po kitajskih navedbah ni odraz gostoljubnosti in diplomatskega bontona.