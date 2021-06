Zadnji milijon izvodov časopisa razprodan v nekaj urah

Dolge vrste čakajočih za nakup časopisa. FOTO: Bertha Wang/AFP

Poslednja številka. FOTO: Bertha Wang/AFP

Vrste pred trafikami. FOTO: Lam Yik/Reuters

Danes je v Hongkongu izšla zadnja številka dnevnega časopisa Apple Daily. V sedeminpolmilijonskem mestu poročajo o dolgih vrstah ljudi, ki so na svoj izvod čakali pred trafikami in trgovinami. Časopis, ki je imel običajno naklado okoli 80.000 izvodov, je zadnjo številko natisnil v milijon izvodih. Ob pol devetih zjutraj so izvodi že pošli povsod po mestu, poroča AP News.Apple Daily je prenehal z izhajanjem po tem, ko je policija prejšnji teden zamrznila skoraj dva milijona njegovih sredstev, preiskala pisarno in aretirala pet urednikov, ker so domnevno ogrožali nacionalno varnost in sodelovali s tujimi silami.Že včeraj so se zaprle tudi spletne strani, aplikacija in računi na družbenih omrežjih, povezani z Apple Daily in z njim povezanim Next Digital Media, saj so finančna sredstva za njihovo vzdrževanje zamrznjena.