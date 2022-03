Zadržan, pretehtan odziv Bližnjega vzhoda na rusko invazijo

V nadaljevanju preberite:

Rusija je v zadnjih letih močno povečala svoj vpliv na Bližnjem vzhodu, kjer je imela Sovjetska zveza v času hladne vojne izjemno pomembno vlogo. Vzpon ruskega vpliva v regiji je bil povezan tudi s katastrofičnimi ameriškimi vojaškimi ekspedicijami, ki so, med drugim, opustošile Irak in neposredno vplivale tudi na vojno v Siriji, kjer je rusko posredovanje na strani režima predsednika Bašarja al Asada obrnilo tok vojne. Združene države so se ob tem zaradi energetske samopreskrbnosti počasi umikale iz Bližnjega vzhoda, kar je Rusiji še bolj odprlo vrata. Tako do Riada kot do Teherana. In to je mogoče čutiti tudi v odzivu bližnjevzhodnih političnih elit na rusko invazijo v Ukrajini.