Zagovorniki razsodbe Roe proti Wadu na ulicah

Po spreobrnitvi skoraj polstoletne zakonodaje, ki je vsem Američankam zagotavljala pravico do splava, so v številnih ameriških mestih izbruhnile demonstracije. V New Yorku so se nasprotniki razsodbe vrhovnega sodišča v primeru Dobbs proti Jackson Women's Health Organization zbrali na trgu Washington Square Park, v Washingtonu so korakali proti Kapitolskemu griču. Podobne prizore je bilo mogoče videti v številnih ameriških mestih. V arizonskem Phoenixu je policija s solzivcem odganjala demonstrante, ki so poskušali vdreti v državni parlament, sile reda so morale ukrepati tudi v Los Angelesu. V Cedar Rapidsu (Iowa) je poltovornjak zapeljal v skupino demonstrantov ter ranil štiri ljudi.

Končanje zvezne pravice do splava v trinajstih ameriških zveznih državah avtomatično udejanja prej sprejeto prepoved splava, v enajstih čaka na začetek čaka tako imenovana zakonodaja bitja srca, ki umetno prekinitev nosečnosti dovoljuje le do približno šestih tednov nosečnosti. Ponekod so še administrativne ovire, v vseh ZDA pa so že izbruhnili protesti zagovornikov zdaj odpravljenih sodnih odločitev Roe proti Wadu iz leta 1973 in Planned Parenthood proti Caseyu iz leta 1992. Ti sta vsem Američankam zagotovili zelo liberalno prekinitev nosečnosti.

Newyorški protesti proti razsodbi vrhovnega sodišča. Foto: Caitlin Ochs/Reuters

Razsodbo Dobbs proti Jackson Women's Health Organization, ki v zvezni državi Misisipi podpira omejitev pravice do splava na materino zahtevo do petnajstega tedna nosečnosti, je v imenu konservativne večine vrhovnega sodišča spisal sodnik Samuel Alito, v Virginiji pa so se protestniki zbrali pred domom temnopoltega vrhovnega sodnika Clarenca Thomasa. Ta se je zavzel še za spreobrnitev razsodb o istospolnih zakonih in kontracepciji, ki se v veliki meri tudi naslanjata na pravico do zasebnosti v interpretaciji štirinajstega amandmaja k ameriški ustavi. Po prepričanju zagovornikov strogega ameriškega federalizma bi moralo biti tudi to v pristojnosti zveznih držav.

Številni strokovnjaki vendarle dvomijo, da bo sledilo zaostrovanje na področju istospolnih porok in kontracepcije, saj pred vrhovnim sodiščem ni takšnih sodnih primerov in četudi bi bila, bi imel vrhovni sodnik Thomas težave s pridobivanjem večine svojih kolegov. To nakazuje že Alitovo mnenje, ki se izrecno omejuje na zaščito nerojenega življenja. Ogorčeni zagovorniki vseameriške zasebne svobode pa prevladujoče konservativnemu vrhovnemu sodišču ne verjamejo in upajo na hitro ukrepanje demokratskega predsednika Joeja Bidna, ki je odločitev vrhovnega sodišča označil za neameriško. Newyorška demokratska predstavnica Alexandria Ocasio-Cortez zahteva odpiranje klinik za umetno prekinitev nosečnosti na zveznih ozemljih povsod v ZDA, kjer splav ne bo več mogoč, številna podjetja napovedujejo poravnavo stroškov zaposlenih, ki bi morale potovati drugam.

Gostje restavracije v Los Angelesu so se znašli sredi demonstracij. Foto David Mcnew/Afp

Jezni demonstranti se spravljajo celo na liberalno pokojno sodnico vrhovnega sodišča Ruth Bader Ginsburg, ki je z vztrajanjem na položaju do smrti republikanskemu predsedniku Donaldu Trumpu omogočila imenovanje konservativne sodnice Amy Coney Barrett. Trump je še pred tem imenoval Bretta Kavanaugha in Neila Gorsucha, sodnika Samuela Alita, ki je spisal razsodbo o primeru Dobbs proti Jackson Women's Health Organization, je imenoval že prejšnji republikanski predsednik George W. Bush, prav tako predsednika vrhovnega sodišča Johna Robertsa. Ta se je sicer strinjal z razsodbo, naj v federalnih ZDA o splavu odločajo izvoljeni predstavniki ljudstva v zveznih državah in ne neizvoljeni vrhovni sodniki, a je Roe proti Wadu razumel kot uveljavljeno zakonodajo. Najbolj radikalnega Clarenca Thomasa je imenoval George H.W.Bush.

Vsi ti so vsekakor poskrbeli, da bo vprašanje pravice do splava pomembno vprašanje prihodnjih ameriških volitev od zveznih do lokalnih. Po raziskavah javnega mnenja velika večina volivcev zagovarja pravico do splava, še posebej v primeru nevarnosti za materino življenje, posilstva ali incesta, a le v času prvega tromesečja. Le tretjina podpira splav na materino zahtevo v drugem tromesečju ter le petina v tretjem, kar nakazuje postopno ameriško pomikanje k evropskim rešitvam. Do tedaj pa bo lahko na ameriških ulicah še vroče.