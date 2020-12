Hrvaško stresel potres z magnitudo 5,1

Hrvaško je danes zjutraj stresel potres z magnitudo 5,1, ki so ga čutili tudi prebivalci Slovenije. Po podatkih Arsa so ob 6.28 seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili močan potres 112 km jugovzhodno od Ljubljane. Po preliminarnih podatkih evropsko-mediteranskega seizmološkega centra je imel potres magnitudo 5,1, nadžarišče pa je bilo 50 km jugovzhodno od Zagreba.Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci celotne Slovenije. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa v Sloveniji ni presegla V. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).Zagreb je 22. marca letos, ravno med prvim valom epidemije koronavirusa, že stresel močan potres, ki je povzročil ogromno škodo. Poškodovanih je bilo kar 600 stavb, med njimi tudi stavba sabora.