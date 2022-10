Zagreb v tekmi za zlato smetišnico

V nadaljevanju preberite:

Ko so pred leti zabojniki za smeti­ ­postali obvezni, tako kot ločevanje odpadkov, se je Zagreba prijelo ime Kantograd (mesto zabojev).

Zdaj, le trinajst dni po uvedbi t. i. novega modela zbiranja in odvoza smeti, po katerem nameravajo iz središča mesta umakniti zabojnike, druge stanovanjske soseske pa morajo same poskrbeti za nabavo skladišč za zabojnike ali ključavnice, je v glavnem mestu Hrvaške nastal smetarski kaos. Zato ne preseneča, da so ga poimenovali Smećograd (mesto smeti).

Pogled na kupe smeti, nametanih ob zabojnikih, ne le po središču mesta, ampak tudi po zagrebških soseskah, resnično ni prijeten za oko. In za nos! Smrad se širi, prebivalce je strah tudi podgan, ki bi lahko kaj hitro prišle na smetarsko gostijo. Zagrebški župan Tomislav Tomašević je miril razgrete strasti in obljubil, da bodo naredili vse, da se bodo razmere normalizirale.