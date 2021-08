Žalost v šopku za zmagovalca

V nadaljevanju preberite:

Vsakič ko se trije najboljši olimpijci povzpnejo na zmagovalne stopničke, jim športni funkcionarji na pladnju prinesejo kolajne in šopke cvetja. A v teh decentno povezanih šopkih svežega cvetja se skriva velika simbolika olimpijskih iger, ki potekajo v Tokiu. V vsakem od več kot pet tisoč šopkov, kolikor jih bodo podelili do konca iger, so povezane po štiri vrste cvetja. In vse to cvetje je bilo vzgojeno v krajih, ki sta jih marca 2011 najhuje prizadela potres in cunami. Nežno zelena eustoma raste v Fukušimi, katere jedrsko elektrarno je pred desetimi leti zalil uničujoči val. Ob njej se vzpenja vejica belih zvončkov, ki prav tako prihajajo s tega območja, na sredini šopka pa se ponuja modri svišč, ki prihaja iz prefekture Ivate, enega od območij, ki jih je ta zgodovinska katastrofa najhuje prizadela.