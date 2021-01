Zamude pri dobavah cepiva jezijo EU

BRUSELJ V EU se krepi nezadovoljstvo zaradi zamud farmacevtskih družb pri dobavah cepiva. Konec tedna je AstraZeneca sporočila, da bo najprej dobavljala manj cepiva, kot je bilo načrtovano.



Predsednik evropskega sveta Charles Michel je v nedeljskem intervjuju za francoski radio Europe 1 izrazil pričakovanje, da se bodo podjetja držala sklenjenih pogodb. Omenil je, da EU lahko uporabi vsa razpoložljiva pravna sredstva, da to doseže. Dobave Pfizer-Biontechovega cepiva so sicer že zmanjšane. AstraZeneca bo predvidoma v petek dobila pozitivno oceno Eme za svoje cepivo. Kot razlog za omejitev dobav, ki bi v prvem četrtletju utegnile biti za 60 odstotkov manjše, navajajo manjšo proizvodnjo v enem od evropskih obratov.

Udarili so po mizi

Po besedah evropske komisarke za zdravje Stele Kiriakides so v evropski komisiji in državah članicah globoko nezadovoljni z napovedjo AstraZenece. Michel pričakuje od proizvajalcev več pojasnil glede razlogov za zamude v proizvodnji. Pri Pfizerju, ki se je znašel pod plazom kritik, bodo zamude na koncu krajše, kot so jih sprva napovedali. Po Michelovih besedah so v Uniji »udarili po mizi« in Pfizer je nato skrajšal napovedane zamude. Točen razpored dobav je za države članice pogoj, da lahko pripravijo programe cepljenja.







Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen je prepričana, da bo imela Unija že v nekaj mesecih na razpolago več cepiva, kot ga potrebuje. Bruselj je tarča kritik glede strategije cepljenja, saj da niso pravočasno zagotovili zadostnih količin cepiva. Po deležu cepljenih Unija zaostaja za ZDA in Združenim kraljestvom. V evropski komisiji pričakujejo, da bi bilo poleti v Evropi cepljenih že 70 odstotkov odraslih prebivalcev. Michel dvomi o uresničljivosti tega cilja, češ da ga bo težko doseči.



Unija je sklenila pogodbe s šestimi proizvajalci za skupno 2,3 milijarde odmerkov.



