Zapor in finančna kazen za Steva Bannona

Nekdanji svetovalec republikanskega predsednika Donalda Trumpa Steve Bannon bo moral zaradi ignoriranja sodnih pristojnosti kongresa v zaporu presedeti štiri mesece in plačati 6500 dolarjev kazni. Pričakovati je, da se bo »Trumpov strateg« na odločitev pritožil, zato bodo z izvršitvijo kazni počakali, 68-letni komentator podkasta War Room pa je »ilegalnemu Bidnovemu režimu in odboru Nancy Pelosi« obljubil sodni dan na bližnjih delnih kongresnih volitvah.

Republikanska teorija zarote za vdor obtožuje demokratsko predsednico predstavniškega doma Nancy Pelosi. FOTO: Reuters

Republikanci pričakujejo, da bodo volivci 8. novembra kaznovali demokratsko stranko predsednika Joeja Bidna in predsednice predstavniškega doma Nancy Pelosi. Kalifornijska političarka je posebni odbor za preiskavo vdora Trumpovih privržencev v kongres 6.januarja lani v nasprotju z običajno prakso oblikovala brez sodelovanja opozicijske stranke, poleg demokratske večine sta v njem le Trumpu sovražna republikanca Liz Cheney in Adam Kinzinger.

S prvo so že obračunali republikanski volivci Wyominga, drugi pa je sam napovedal konec kongresne kariere, prav tako številni drugi do Trumpa kritični republikanski kongresniki. Republikanska teorija zarote kar Pelosijevo sumi organiziranja nasilja med potrjevanjem Bidnove elektorske zmage, saj naj bi Trump pozival k mirnemu in patriotskemu pohodu tisočih demonstrantov od Bele hiše do kongresa.

Vdor v kongres med potrjevanjem elektorske zmage demokrata Joeja Bidna je pretresel Ameriko. FOTO: Leah Millis/Reuters

Steve Bannon je na poti na sodišče demokratsko administracijo primerjal s kitajsko komunistično partijo ter takoj po konservativnem prevzemu nadzora na kongresom napovedal odpoklic pravosodnega ministra Merricka Garlanda. Demokratsko pravosodno ministrstvo je, nasprotno, zakonodajalce za preiskavo vdora zaprosilo za dodatnih 34 milijonov dolarjev.