Zaprtih več delov hrvaških avtocest iz notranjosti proti morju

Zaradi snega, poledice in orkanskega vetra je v velikem delu Hrvaške še naprej oviran promet. Sneži tudi v višjih delih Dalmacije, zaprtih je več delov avtocest iz notranjosti proti morju.

Zimske razmere so na cestah v Gorskem kotarju, Liki ter v notranjosti Dalmacije, kjer je včeraj zapadlo do 20 centimetrov snega. Na obali pa piha orkanska burja, poročajo hrvaški mediji.

Razmere, kakršnih na hrvaškem primorju ne vidimo pogosto. FOTO: Matko Begovic/Pixsell

Za vsa vozila je po navedbah Hrvaškega avtokluba (HAC) zaprta avtocesta iz Zagreba proti Reki na delu med Kikovico in Delnicami, avtocesta proti Splitu pa je med Svetim Rokom in Posedarjem prevozna samo za osebna vozila. Zaprt je tudi del jadranske magistrale med Senjem in Sveto Marijo Magdaleno. Most na Krk je odprt le za osebna vozila. Prekinjene so tudi številne trajektne in katamaranske povezave z otoki v Kvarnerju in Dalmaciji.

Za Kvarner sicer danes velja rdeče vremensko opozorilo, za območje Reke in zahodno obalo Istre pa oranžno.

Vremenoslovci tudi za prihodnje dni napovedujejo podobno vreme, obilno naj bi snežilo v višjih delih države, še naprej bo pihal močan severovzhodni veter.