Zaradi brodoloma jahte pri Siciliji preiskujejo še dva člana posadke

Tožilstvo na Siciliji je po brodolomu luksuzne jahte Bayesian ob obali Sicilije, v katerem je minuli teden umrlo sedem ljudi, ob kapitanu plovila uvedlo preiskavo še proti dvema članoma posadke. Gre za ladijskega inženirja in mornarja, ki ju sumijo malomarnosti, so danes poročali italijanski mediji.

Po poročanju medijev je bil 22-letni mornar na straži na krovu jahte in bi moral opozoriti na bližajočo se nevihto, zaradi katere je nato jahta potonila. Ladijskega inženirja, ki je Britanec, pa sumijo, da ni ustrezno preveril, ali so vsa okna zaprta, vsi vodotesni predeli pa aktivirani, poročata francoska in avstrijska tiskovna agencija AFP in APA.

Tožilstvo, ki vodi preiskavo zaradi suma povzročitve brodoloma zaradi malomarnosti in uboja, preiskuje tudi kapitana, ki je Novozelandec. To je za AFP potrdil tudi njegov odvetnik. Po poročanju milanskega dnevnika Corriere della Sera je kapitan zanikal obtožbe, da naj bi jahto zapustil, ko so na njej bili še potniki. Poudaril je, da je storil vse, kar je bilo mogoče, da bi rešil potnike in posadko, da pa je v nekem trenutku v jahto vdrlo toliko vode, da potnikov ni bilo več mogoče iskati v kabinah. »Rešil sem tiste, ki sem jih lahko,« je dejal po poročanju agencije APA.

Tožilci so sicer v soboto sporočili, da je preiskava še v zgodnji fazi in od takrat zavračajo uradne komentarje. Nihče pa še ni bil obtožen.

FOTO: Alessandro Fucarini/AFP

56-metrska luksuzna jahta je v nekaj minutah potonila 19. avgusta zgodaj zjutraj, potem ko je območje ob obali Porticella zajelo hudo neurje. Na krovu plovila je bilo v času nesreče 22 ljudi, od tega 12 potnikov in deset članov posadke. Obalna straža je rešila 15 ljudi.

V nesreči je umrlo sedem ljudi, med njimi šest gostov in glavni kuhar. Med gosti je umrl soprog lastnice jahte, 59-letni britanski tehnološki magnat Mike Lynch z njuno 18-letno hčerko Hannah in štirimi prijatelji. Goste je povabil Lynch, ki je želel proslaviti oprostilno sodbo v obsežnem sodnem procesu, povezanem z očitki goljufije, v ZDA.

Razbitine jahte se sedaj nahajajo na morskem dnu na globini 49 metrov. Obalna straža je v torek sporočila, da območje pregledujejo zaradi morebitnega onesnaženja, da pa doslej niso ugotovili znakov puščanja goriva. Plovilo sicer nameravajo dvigniti, še prej pa izprazniti njegov rezervoar.