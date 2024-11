Zaradi genocida je bilo v Gazi iz registra prebivalstva izbrisanih 1410 družin

V nadaljevanju preberite:

Danes je palestinsko ministrstvo za zdravje objavilo grozljive podatke o številu žrtev izraelskega množičnega pobijanja na območju Gaze. Do prvega novembra je bilo v izraelskih pokolih iz registra prebivalstva v Gazi v celoti izbrisanih 1410 palestinskih družin in z njimi tudi celotna družinska zgodovina, sedanjost in prihodnost. V 3463 palestinskih družinah je prvih trinajst mesecev genocida preživel po le en družinski član.

V izraelskih napadih je bilo v Gazi do zdaj sicer ubitih 44.235 ljudi. V to število ni vštetih tisoče pogrešanih ljudi, ki so ostali ujeti med ruševinami. Predvsem pa gre za le neposredne žrtve vojne.