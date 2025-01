Kitajska in Tajska proti prisilnim klicnim centrom

V nadaljevanju preberite:

Prav izginotje in vrnitev slavnega igralca je na stotine kitajskih družin spodbudilo k temu, da so od države zahtevale, naj reši njihove domače. Dodatno so pritisnili na Tajsko, kajti prav v dneh pred tradicionalnim novim letom, ki bo prihodnjo sredo, je veliko kitajskih turistov odpovedalo potovanje v to državo. Trdijo namreč, da jim nihče ne jamči, da so na varnem. Tajska vlada se je tako morala hitro odzvati, da bi pravočasno odstranili senco, ki je grozila, da bi lahko preprečila prihod najbogatejših turistov.

Družine 174 Kitajcev, ki so izginili, potem ko so odpotovali na Tajsko, so vložile peticijo, s katero zahtevajo od oblasti v Pekingu, naj vse pogrešane poišče in pripelje domov. Kmalu se je pokazalo, da je bilo ugrabljenih več kot 1200 ljudi. Nekateri od njih so potovali na Tajsko, drugi v Kambodžo, a scenarij je bil v vseh primerih enak: dobili so ponudbo za delo, nato so bili prisiljeni delati za kitajsko kriminalno tolpo.

Odziv kitajske javnosti je bil silovit. »Menda ga [Wang Xinga] niste rešili samo zato, ker je slaven,« je zapisal bloger na družbenem omrežju, kjer se že tedne na veliko piše o tem škandalu.