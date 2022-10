Zaradi tehnične napake ustavljeni vlaki na severu Nemčije

Na severu Nemčije so danes, na začetku priljubljenih potovanj ob konca tedna, popolnoma obstali vlaki na dolgih progah. Vsi medkrajevni in mednarodni vlaki so ustavljeni, so zjutraj sporočili iz nemških železnic. Kot vzrok so navedli »tehnično napako na progi«, niso pa pojasnili podrobnosti. »Takoj, ko bomo imeli nove informacije, vam bomo sporočili,« so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa še dodali na družbi Deutsche Bahn.