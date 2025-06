Zaradi vojnih zločinov dosmrtna ječa za zdravnika

Sodišče v nemškem Frankfurtu je zdravnika sirskega rodu danes obsodilo na dosmrtni zapor zaradi mučenja in vojnih zločinov, ki jih je v letih 2011 in 2012 storil v svoji domovini. Ob tem je izključilo možnost predčasnega izpusta po 15 letih prestane kazni, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Obtožnica je 40-letnika bremenila dveh smrti in osmih primerov hudega mučenja v Siriji v letih 2011 in 2012. Sam vse očitke zanika in trdi, da je žrtev zarote.

Višje deželno sodišče v Frankfurtu ga je spoznalo za krivega posebno hudih zločinov. Po navedbah sodišča je mučil civiliste, osumljene nasprotovanja režimu tedanjega predsednika Bašarja al Asada.

Moški od leta 2015 živi v Nemčiji, kjer je delal kot ortopedski kirurg na več klinikah, nazadnje v zvezni deželi Hessen. Aretirali so ga leta 2020, ko so ga žrtve prepoznale v televizijskem dokumentarcu o sirskem mestu Homs. Odtlej je bil v priporu.

Soditi so mu začeli januarja 2022, v okviru sojenja pa so zaslišali več kot petdeset prič, med njimi njegove nekdanje sodelavce v vojaški bolnišnici v Homsu in žrtve njegovih zlorab.

Sojenje je bilo mogoče na podlagi univerzalne pristojnosti, pravnega načela, ki državam ali mednarodnim organizacijam dovoljuje sodni pregon posameznike za huda kazniva dejanja, kot so genocid, vojni zločini in zločini proti človeštvu, ne glede na to, kje je bilo kaznivo dejanje storjeno in ne glede na državljanstvo ali prebivališče obtoženca.

Zoper današnjo odločitev se je še mogoče pritožiti na kasacijsko sodišče, še poroča dpa.