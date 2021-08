Zbežalo bo pol milijona ljudi

V Afganistanu vsakemu tretjemu prebivalcu oziroma 14 milijonom ljudi grozi huda ali akutna lakota. FOTO: Ahmad Masood/Reuters

Evakuacija civilistov

Združeni narodi so sporočili, da se pripravljajo na množičen val beguncev iz Afganistana, ki bi ga po talibanskem prevzemu oblasti do konca leta lahko zapustilo pol milijona ljudi. Visoki komisariat ZN za begunce je sosednje države pozval, naj odprejo meje za ogrožene Afganistance, ki bežijo iz države.V najslabšem primeru bi lahko do konca tega leta Afganistan zapustilo 515.000 ljudi, je v petek opozorila namestnica visokega komisarja ZN za begunce. Kako se bodo stvari dejansko razvijale, še ni mogoče predvideti, je dejala in dodala, da na mejne prehode z Iranom in Pakistanom za zdaj še ni prišlo veliko beguncev.»Čeprav v tem času nismo priča velikemu prilivu Afganistancev, so se razmere v Afganistanu spremenile hitreje, kot je kdorkoli pričakoval,« je dodala.Združeni narodi so mednarodno skupnost pozvali, naj finančno podpre afganistanske sosede, ki so že sprejele 5,2 milijona Afganistancev - približno 90 odstotkov teh je v Iranu in Pakistanu, ostali so v Tadžikistanu, Turkmenistanu in Uzbekistanu.Pozvali so tudi k k takojšnji pomoči približno sedmim milijonom afganistanskih kmetov, ki se soočajo z grožnjo že druge hude suše v zadnjih treh letih.Britanska vojska je sporočila, da bo danes končala evakuacijo civilistov iz Kabula. Po zadnjem evakuacijskem letu bo sledil umik vojakov, je dejal načelnik štaba britanske vojske. »Nismo mogli pripeljati vseh, kar je bilo srhljivo. Na terenu je bilo treba sprejeti nekaj zelo zahtevnih odločitev,« je priznal. Od 13. avgusta so iz Kabula evakuirali 14.543 ljudi.Francija je z evakuacijskimi zaključila že sinoči. V slabih dveh tednih je po njenih besedah francoska vojska na varno pripeljala približno 3.000 ljudi - vključno z več kot 2600 Afganistanci, ki so našli zatočišče v Franciji. Z avkuacijskimi leti sta zaključili tudi Nemčija in Kanada.