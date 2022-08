12.12 Lavrov v Burmi podprl vojaško hunto

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je na današnjem srečanju v Burmi tam vladajoči vojaški hunti izrazil podporo Moskve. Kot je dejal, jo podpirajo pri njenih prizadevanjih za »stabilizacijo države«, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ta država v jugovzhodni Aziji je v resni politični krizi, odkar je vojaška hunta februarja lani v državnem udaru prevzela oblast. Po podatkih lokalnih nevladnih organizacij je bilo v zatiranju opozicije ubitih več kot 2100 ljudi, 15.000 so jih aretirali.

Burma in Rusija ohranjata tesne diplomatske in gospodarske odnose, ki sta jih v zadnjih mesecih še okrepili zaradi njune vse večje izolacije v mednarodni skupnosti prav zaradi lanskega državnega udara mjanmarske hunte in letošnjega ruskega napada na Ukrajino. Rusija hunti kot ena njenih glavnih zaveznic prodaja predvsem orožje.

11.26 Scholz: Podaljšanje obratovanja nemških nukleark »morda smiselno«

Nemški kancler Olaf Scholz je danes ocenil, da bi podaljšanje obratovanja nemških jedrskih elektrarn, ki naj bi jih zaprli konec letošnjega leta, »lahko bilo smiselno«. Razprava o tem se v Nemčiji krepi zaradi vse bolj negotove dobave ruskega plina. Scholz je Moskvi sicer danes očital namerno blokado dostave plinske turbine za Severni tok 1. »Z vidika energetske oskrbe v Nemčiji so zadnje tri jedrske elektrarne pomembne izključno za proizvodnjo elektrike ter zgolj za majhen del te. A vendarle bi lahko bilo smiselno, da jih pustimo obratovati,« je izjavil Scholz. Nemška politika je razdeljena glede tega, kako čim hitreje zmanjšati veliko energetsko odvisnost od Rusije in obenem ostati na zastavljeni poti zelene tranzicije.

Od 1. oktobra bodo smele nekatere elektrarne na premog znova začasno proizvajati elektriko, pojavile pa so se tudi pobude za podaljšanje delovanja še zadnjih treh nemških nukleark, ki bi se sicer morale ustaviti s koncem letošnjega leta. Slednje podpirajo predvsem liberalci (FDP) in konservativna unija CDU/CSU, medtem ko so Scholzevi socialdemokrati (SPD) in Zeleni načeloma proti. Pred dnevi je nemški finančni minister in vodja FDP Christian Lindner v dnevniku Bild pozval k popolni odpovedi plinu za proizvodnjo elektrike, saj da je treba narediti vse, da ne bi ob plinski izbruhnila še električna kriza. Obenem je predlagal, da bi po potrebi podaljšali delovanje nemških nukleark do leta 2024 in tako zmanjšali izpad pri proizvodnji elektrike.

Sankcije proti Kabajevi in drugim posameznikom, ki so povezani s Putinovim režimom, poleg prepovedi potovanj v ZDA vključujejo zamrznitev premoženja v ZDA. FOTO: Giuseppe Cacace/AFP

08.41 ZDA Alini Kabajevi prepovedale vstop v državo

ZDA so v torek napovedale nov krog sankcij proti pripadnikom ruske elite, med katerimi je tudi nekdanja ruska telovadka in domnevna partnerka ruskega predsednika Vladimirja Putina Alina Kabajeva. Kabajevi bo odslej prepovedan vstop v ZDA. Sankcije proti njej in drugim posameznikom, ki so povezani s Putinovim režimom, poleg prepovedi potovanj v ZDA vključujejo zamrznitev premoženja v ZDA, če ga tam seveda sploh še imajo.

Sankcije proti Kabajevi je ameriški State Department med drugim utemeljil s tem, da je na čelu holdinga National Media Group, ki ima pomembne deleže v skoraj vseh večjih ruskih državnih medijih in promovira vojno proti Ukrajini. Proti Kabajevi sta sicer že pred tem sankcije uvedli EU in Velika Britanija.

ZDA so uvedle še sankcije proti oligarhu Andreju Grigorjeviču Gurjevu, ki je ali je vsaj bil lastnik največjega posestva v Londonu za Buckinghamsko palačo, na katerem stoji graščina s 25 spalnicami. Gurjevu bodo med drugim zaplenili 120 milijonov dolarjev vredno jahto. Sankcije so doletele tudi oligarhovega sina in njegovo investicijsko podjetje Dzhi AI Invest.