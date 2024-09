ZDA in EU z zaveznicami pozvali k 21-dnevnemu premirju v Libanonu

ZDA, EU ter Avstralija, Kanada, Francija, Nemčija, Italija, Japonska, Savdska Arabija, Združeni arabski emirati in Katar so pozno sinoči objavili skupni poziv za 21-dnevno prekinitev ognja na meji med Izraelom in Libanonom. Izrael in Libanon pozivajo naj nemudoma sprejmeta to premirje, je sporočila Bela hiša.

»Razmere med Libanonom in Izraelom so od 8. oktobra 2023 nedopustne in predstavljajo nesprejemljivo tveganje za širšo regionalno eskalacijo. To ni v nikogaršnjem interesu: niti v interesu Izraelcev niti Libanoncev. Čas je za diplomatsko rešitev, ki bo civilistom na obeh straneh meje omogočila varno vrnitev na svoje domove,« pravi izjava.

»Zato pozivamo k takojšnji 21-dnevni prekinitvi ognja na libanonsko-izraelski meji, da se zagotovi prostor za diplomacijo za sklenitev diplomatske rešitve v skladu z resolucijo Varnostnega sveta 1701 in izvajanje resolucije 2375 o prekinitvi ognja v Gazi,« dodaja izjava podpisnikov, ki so zavezani podpreti diplomatska prizadevanja za mir.

Poziv Fajonove

Varnostni svet Združenih narodov mora enotno pozvati k prekinitvi sovražnosti, je na izredni seji Varnostnega sveta ZN o položaju v Libanonu v sredo zvečer dejala ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon in pozvala k spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava. Varnostni svet po zasedanju ukrepa ni sprejel.

S položajem na terenu je Varnostni svet seznanil generalni sekretar ZN Antonio Guterres, ki je dejal, da je v Libanonu izbruhnil pekel, in navedel, da je zaradi spopadov območja na jugu Libanona zapustilo že 200.000 ljudi, s severa Izraela pa jih je odšlo 60.000.

Tanja Fajon. FOTO: AFP

Guterres: Libanon ne sme postati nova Gaza

»Ponedeljek je bil najbolj krvav dan za Libanon v tej generaciji,« je dejal glede dneva, na katerega je bilo po navedbah libanonskih oblasti ubitih najmanj 558 ljudi. Izraelci nadaljujejo z napadi na Libanon in samo sredo je tam umrlo še več kot 70 ljudi. Guterres je pozdravil diplomatska prizadevanja in zatrdil, da si nihče ne more privoščiti, da Libanon postane nova Gaza.

Fajon je medtem poudarila, da več nasilja ne bo prineslo večje varnosti. »Terorizem pod krinko solidarnosti ali vojaške operacije pod pretvezo zaščite ne pomenijo večje varnosti. Pomenijo le trpljenje civilistov in odlaganje smiselnih diplomatskih rešitev. Potrebujemo mir,« je dejala Fajon, ki je vodila zasedanje.

Spomnila je, da so o Libanonu razpravljali že prejšnji petek, in pozvala vse v dvorani, ki imajo vpliv na Izrael in Hezbolah, naj ga uporabijo. »Izrael mora ustaviti zračne napade in opustiti načrte za kopensko invazijo. Hezbolah mora prenehati z napadi,« je dejala.

Zasedanje VS ZN. FOTO: David Dee Delgado/Reuters

Diplomacija je edina pot naprej

Pozvala je k zaščiti civilistov, vse strani pozvala, naj spoštujejo mednarodno humanitarno pravo in izvajajo resolucijo Varnostnega sveta 1701 iz leta 2006, ter zatrdila, da je diplomacija edina pot naprej.

Francoski zunanji minister Jean Noel Barrot je dejal, da je zahteval sklic seje, ker so izraelski napadi povzročili preveč žrtev, Hezbolah pa nadaljuje napade na Izrael. Za vsako ceno je treba preprečiti vojno, po kateri si Libanon več ne bo opomogel, je dejal.

FOTO: Yamam Al Shaar/Reuters

»Izkoristimo veliko prisotnost svetovnih voditeljev in vsilimo diplomatsko rešitev,« je dejal. »Vojna ni neizogibna,« je dejal in napovedal, da bo do konca tedna obiskal Bejrut.

K zaustavitvi spopadov in umirjanju razmer so potem pozivali vsi preostali govorniki in tako kot Fajon izražali podporo mirovni misiji ZN v Libanonu (Unifil).