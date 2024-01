ZDA in partnerice napadle Jemen

Ameriški predsednik Joe Biden je ponoči v sodelovanju z Veliko Britanijo, Avstralijo, Bahrajnom, Kanado in Nizozemsko ukazal bombardiranje Jemna z vojaškimi letali, ladjami, podmornicami in vodenimi izstrelki. »Ti ciljni napadi so jasno znamenje, da ZDA in partnerice ne bodo trpele napadov na naše osebje ali dovolile sovražnim akterjem ogrožati svobodo plovbe na eni svetovno najbolj kritičnih komercialnih poti,« je povedal demokratski prvak ZDA.

Ameriški predsednik Joe Biden. Foto Mandel Ngan/Afp

Washington je jemenske hutijce že prej opozarjal, naj končajo z napadi na trgovske ladje v Rdečem morju. Odgovor islamističnega političnega in vojaškega gibanja z izvorom v devetdesetih letih minulega stoletja pa je bila četrtkova ugrabitev tankerja, vpletenega v ameriško-iranske naftne prepire. Samo v četrtek so ameriške in britanske sile na območju sestrelile osemnajst hutijskih dronov ter tri raketne izstrelke, po besedah upornikov izstreljene v dokaz solidarnosti s Palestinci v Gazi.

Akcije jemenskih Hutijcev v Rdečem morju je že v sredo obsodil varnostni svet Združenih narodov, v katerem kot nestalna članica deluje tudi Slovenija. Foto Spencer Platt Getty Images Via Afp

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je med pravkar zaključeno turnejo po Bližnjem in Srednjem vzhodu grozil s posledicami, varnostni svet Združenih narodov, v katerem že od začetka januarja kot nestalna članica sodeluje tudi Slovenija, je v sredo zahteval takojšnje končanje hutijskih napadov.

(se nadaljuje)