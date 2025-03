Opozorilo evropskih držav: ZDA pridržujejo čedalje več evropskih turistov

V zadnjem času se pojavljajo številni primeri pridržanj evropskih turistov na ameriških mejah, kar povzroča zaskrbljenost med potniki. Med odmevnejšimi je primer Lucasa Sielaffa in Jessice Brösche.

Sielaff, ki je bil pridržan na meji med ZDA in Mehiko, je bil obtožen kršenja pravil svojega 90-dnevnega turističnega dovoljenja. Po aretaciji je bil prepeljan v center za pridržanje Otay Mesa v San Diegu, kjer je preživel 16 dni. Podobno se je zgodilo Bröschejevi, ki je bila ustavljena na isti meji in preživela več kot šest tednov v pridržanju, vključno z devetimi dnevi v samici.

V celici z osmimi zaporniki

Izkušnje pridržanih turistov razkrivajo težke pogoje v migrantskih centrih za pridržanje. Sielaff je opisal, kako je bil podvržen celovitemu telesnemu pregledu, odvzeli so mu mobilni telefon in osebne predmete ter ga namestili v celico z osmimi drugimi zaporniki. Bröschejeva je bila po navedbah prijateljev v času pridržanja večkrat premeščena in je preživela devet dni v samici, poroča AP.

Pridržanja turistov na mejah ZDA se pripisujejo Trumpovi migrantski politiki. FOTO: Aimee Melo/Reuters

Organizacije za pravice migrantov so izrazile ostro kritiko glede pridržanj in pogojev, v katerih so ljudje zadržani. Pedro Rios, direktor Odbor služenja Ameriških prijateljev (AFSC), je za AP dejal, da v svoji dvaindvajsetletni karieri dela na meji še ni videl, da bi potnike iz Zahodne Evrope in Kanade, ki sta dolgoletni zaveznici ZDA, tako množično pridrževali. Rios je poudaril, da je takšno ravnanje s turisti neopravičljivo in prav tako nečloveški pogoji, ki so jih bili deležni v pridržanju.

Soba v migrantskem centru Senda De Vida. FOTO: Gabriel V. Cardenas/Reuters

Tovrstni incidenti so povzročili povečano zaskrbljenost med potniki, ki se odločajo za potovanje v ZDA. Številni pridržani turisti so izrazili dvome o varnosti potovanj v ZDA in se zaradi travmatičnih izkušenj tja ne bodo vrnili. Lennon Tyler, Sielaffova zaročenka, je napovedala tožbo proti ameriški vladi zaradi zlorabe pooblastil mejnih organov.

Številne vlade evropskih držav svoje državljane opozarjajo na morebitna tveganja pri potovanjih v ZDA. Nemško zunanje ministrstvo svari, da lahko že najmanjša kršitev, kot je prekoračitev dovoljenega bivanja ali napačna izjava o namenu obiska ZDA, vodi do aretacije, pridržanja in deportacije, piše Euronews.