ZDA napovedale prizadevanja za končni sporazum o končanju vojne v Gazi

ZDA so v torek pozvale k dokončnemu oblikovanju in sklenitvi dogovora o premirju v Gazi. Kot je novinarjem v Washingtonu povedal tiskovni predstavnik State Departmenta Matt Miller, si ne Izraelci in ne Palestinci ne morejo več privoščiti čakanja.

»V Gazi ostaja na desetine talcev, ki še vedno čakajo na dogovor, ki jih bo pripeljal domov. Čas je, da ta dogovor dokončno sklenemo. Izraelci si ne morejo več privoščiti čakanja. Palestinsko ljudstvo, ki prav tako trpi zaradi grozljivih posledic te vojne, si ne more več privoščiti čakanja. Svet si ne more več privoščiti čakanja,« je dejal Miller.

Izraelci čutijo obžalovanje zaradi neuspeha pri rešitvi večine talcev. FOTO: Jack Guez/AFP

Napovedal je, da si bodo ZDA v prihodnjih dneh skupaj s Katarjem in Egiptom prizadevale za končni sporazum. Tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost ZDA John Kirby pa je novinarjem v Beli hiši zatrdil, da ZDA pripravljajo predlog, ki bo zagotovil izpustitev preostalih talcev, ki so jih pripadniki Hamasa zajeli med napadom na Izrael oktobra lani.

Predlog bo po njegovih besedah vključeval obsežno in takojšnjo pomoč za prebivalce Gaze, poleg tega pa bo vodil tudi v prekinitev spopadov. O podrobnostih predloga ni želel govoriti, niti o časovnem okvirju.

Glavna sporna točka je sedaj kot kaže vztrajanje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, da izraelske varnostne sile ohranijo nadzor na meji med Gazo in Egiptom, tako imenovanim filadelfijskim koridorjem.

Palestince poleg vojne, lakote in bolezni pesti tudi vročina. Na obrobju Han Junisa so se osvežili v morju. FOTO: Bashar Taleb/AFP

»Premostitveni predlog, ki smo ga predložili in s katerim se je izraelska vlada strinjala, je vključeval umik izraelskih sil z gosto naseljenih območij. To vključuje tudi filadelfijski koridor,« je dejal Miller in dodal, da ZDA nasprotujejo dolgoročni prisotnosti izraelskih sil v Gazi.

»Ne bom se spuščal v razpravo s predsednikom izraelske vlade o tem, kaj je dejal konec tedna o filadelfijskem koridorju. Sam dogovor, predlog, vključno s predlogom za premostitev, je vključeval umik izraelskih obrambnih sil z vseh gosto naseljenih območij, kar vključuje tudi območja ob tem koridorju. To je predlog, s katerim se je Izrael strinjal,« pa je v povedal Kirby.

V Izraelu so se po smrti šestih talcev protesti za njihovo izpustitev in dogovor s Hamasom okrepili. FOTO: Florion Goga/Reuters

Po smrti šestih talcev se pritisk na Izrael, naj sprejme premirje, povečuje, Netanjahu pa ostaja kljubovalen. Velika Britanija je v ponedeljek napovedala ustavitev izvoza določenega orožja v Izrael zaradi tveganja, da se to orožje uporabi za resne kršitve mednarodnega humanitarnega prava.

Miller je dejal, da je britanska vlada o tem obvestila ameriško, ki odločitve ne komentira.

Kirby prav tako ni želel komentirati odločitve Velike Britanije in je dejal, da lahko vsaka država odloča o tem, v kakšni meri bo podpirala Izrael. »ZDA bodo še naprej podpirale obrambne zmogljivosti Izraela«, je dejal in zatrdil, da Izrael doslej ni kršil mednarodnega prava.