ZDA pri Jemnu sestrelile osem brezpilotnikov, štiri uničile na tleh

Ameriške sile so v napadih na položaje hutijevcev v Jemnu v petek sestrelile osem brezpilotnikov, še štiri pa so uničile na tleh, je danes sporočilo osrednje poveljstvo ZDA Centcom. Po navedbah ameriške vojske so omenjena štiri brezpilotna letala nameravali uporabiti hutijevci.

En brezpilotnik je v petek zjutraj nad Adenskim zalivom sestrelila ameriška vojaška ladja USS Carney. Še sedem so jih kasneje nad Rdečim morjem uničila ameriška bojna letala, je danes na družbenem omrežju X sporočil Centcom.

Ameriške sile so po navedbah Centcoma v petek izvedle tudi napade na štiri brezpilotnike na območjih Jemna, ki jih nadzorujejo hutijevci.

Kot so sporočili iz Centcoma, so ugotovili, da brezpilotniki predstavljajo neposredno nevarnost za trgovske ladje in ladje ameriške mornarice v regiji, zato so jih v samoobrambi napadli in uničili.

Hutijevci so napade na ladje v Rdečem morju začeli novembra z utemeljitvijo, da v podporo Palestincem v Gazi obstreljujejo z Izraelom povezana plovila. ZDA in Velika Britanija sta se odzvali z napadi na cilje jemenskih upornikov, ki so nato za legitimne tarče razglasili tudi ameriške in britanske cilje.