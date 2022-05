ZDA: Rusija želi z lažnimi volitvami priključiti Doneck in Lugansk

08.09 Napadi v Odesi, ubit 15-letnik

V novem ruskem napadu na ukrajinsko črnomorsko pristanišče Odesa je bil v ponedeljek ubit najstnik. »Zaradi raketnega napada v Odesi je bila poškodovana stanovanjska stavba, v kateri je bilo tedaj pet ljudi. Umrl je 15-letni fant,« je na telegramu sporočil mestni svet Odese. Od februarja, ko je Moskva začela invazijo na sosednjo Ukrajino, je bilo iz vojnih območij v Ukrajini v Rusijo prepeljanih skoraj 1,1 milijona ljudi. Med tistimi, ki so jih prepeljali v Rusijo, je približno 200.000 otrok, je po poročanju ruske tiskovne agencije Interfax povedal ruski generalpolkovnik Mihail Mizincev. Samo v ponedeljek je bilo iz Ukrajine v Rusijo pripeljanih 11.500 ljudi, od tega 1850 otrok, je dejal. Ukrajinski svet za nacionalno varnost in obrambo je Rusijo obtožil, da ugrablja ukrajinske otroke in jih uporablja za propagandne namene.

Konovj z evakuiranimi prebivalci na poti iz Mariupolja proti Zaporožju. FOTO: Alexander Ermochenko/Reuters

07.17 Danes naj bi se nadaljevale evakaucije iz Mariupolja in Azovstala

Prvi civilisti, ki so jih evakuirali iz jeklarne v Mariupolju, so v ponedeljek varno prispeli v ukrajinsko mesto Zaporožje po nočni avtobusni vožnji čez frontno črto, poroča Reuters po sporočilu ukrajinske vojaške policije. Evakuirani so bili večinoma ženske, otroci in starejši in imeli bodo dostop do zdravstvene oskrbe, hrane, zdravil in psihološke pomoči, je sporočila policija. V tovarni Azovstal, ki jo ruska stran še naprej obstreljuje, je skupaj z zadnjimi ukrajinskimi branilci že tedne ujetih na stotine civilistov. V bunkerju je po nekaterih trditvah menda še 200 civilistov, a je te trditve nemogoče preveriti.

Nov poskus evakuacije civilistov iz Mariupolja je bil ob podpori Združenih narodov in Rdečega križa dogovorjen za zjutraj ob 7. uri po lokalnem času, je na telegramu sporočil mestni svet Mariupolja. Evakuacijski koridor naj bi bil namenjen prebivalcem, ki so ujeti v mestu, poroča britanski BBC. Še vedno je več sto ljudi ujetih v oblegani jeklarni Azovstal, od koder je v nedeljo po navedbah tako ukrajinske kot ruske strani uspelo oditi več kot sto civilistom.

Fant gleda z okna preden ga odpeljejo iz začasnega centra v Bezimenneju.FOTO: Alexander Ermochenko/Reuters

V zadnjih tednih je propadla večina poskusov za evakuacijo civilistov iz obleganega mesta na jugu Ukrajine, saj je Rusija z blokiranjem in obstreljevanjem evakuacijskih poti kršila obljubljeno začasno prekinitev ognja. Številni prebivalci Mariupolja so iz mesta pobegnili peš ali z avtomobili, ko so propadla prizadevanja za organizacijo množične evakuacije z avtobusi. Mesto, ki je po več tednih ruskega bombardiranja skoraj v celoti uničeno, je pod ruskim nadzorom, še zadnji del pod nadzorom ukrajinskih sil je velik industrijski kompleks Azovstal, ki se razteza na več kot 11 kvadratnih kilometrih površine. Glede na navedbe ukrajinskih oblasti je tam še več sto civilistov in vojakov, med katerimi mnogi potrebujejo zdravniško oskrbo. Rusija trdi, da je v jeklarni tudi približno 2500 pripadnikov ukrajinske vojske in tujih plačancev.

06.45 ZDA: Rusija želi z lažnimi volitvami priključiti Doneck in Lugansk

Iz ZDA prihajajo informacije, da naj bi Rusija nameravala priključiti ukrajinski regiji Doneck in Lugansk. Michael Carpenter, ameriški veleposlanik pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi, je v ponedeljek novinarjem v Washingtonu povedal, da »najnovejša poročila kažejo, da bo Rusija poskušala priključiti ti dve regiji, navaja Guardian.« Poročila navajajo, da namerava Rusija pripraviti referendume in da naj bi regiji priključila nekje v sredini maja. Carpenter je dejal, da Združene države verjamejo tudi, da Rusija razmišlja o podobnem načrtu v tretji regiji, Hersonu, kjer je Moskva pred kratkim utrdila svoj nadzor in vsilila uporabo svoje valute rubelj.

06.30 Velika Britanija z dodatnimi 300 milijoni funtov vojaške pomoči

Velika Britanija je sporočila, da bo Ukrajini zagotovila 300 milijonov funtov (357 milijonov evrov) več vojaške pomoči, vključno z opremo za elektronsko bojevanje in protibaterijskim radarskim sistemom, poleg dosedanje pomoči v višini 200 milijonov funtov, poroča Reuters. Velika Britanija je Ukrajini poslala več kot 5000 protitankovskih raket in pet sistemov zračne obrambe ter drugo strelivo in eksplozive od ruske invazije 24. februarja, ki je uničila mesta in v kateri je umrlo ali bilo ranjenih na tisoče ljudi. ZDA so Ukrajini doslej zagotovile tri milijarde dolarjev vojaške pomoči, prejšnji teden pa je predsednik Joe Biden zaprosil ameriški kongres, naj odobri več kot 20 milijard dolarjev vojaške podpore.

06.00 EU upa, da bo na naslednjem zasedanju sprejela šesti krog sankcij

Evropska unija upa, da bo na naslednjem zasedanju sveta EU za zunanje zadeve sprejela šesti krog sankcij proti Rusiji, je v ponedeljek dejal visoki diplomat Unije, piše Guardian. Josep Borrell je na tiskovni konferenci v mestu Panama City, kjer je na uradnem obisku, povedal, da blok upa, da bo omejil ruski izvoz energije v okviru svojih prizadevanj za sankcioniranje Moskve zaradi njene invazije na Ukrajino, poroča Reuters. EK, izvršna veja Unije, naj bi ta teden predlagala sveženj sankcij EU, vključno z morebitnim embargom na nakup ruske nafte – ukrep, ki bi Moskvo prikrajšal za velik tok prihodkov. Vendar pa številne države EU glede tega ostajajo razdeljene. Borell je dejal, da upa, da bo EU sprejela ukrepe, a priznal, da za zdaj še ni soglasja vseh članic. »Vendar sem prepričan, da bo vsaj glede uvoza nafte ta dogovor mogoč od zdaj do naslednje seje sveta,« je dodal. Svet ima seje načrtovane za 10. in 16. maj.